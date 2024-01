Este caballo que corre en el 5y6 de La Rinconada ha trabajado para ganar

La campaña de actividades hípicas en el hipódromo La Rinconada comenzará este domingo 14 de enero del 2024, con una agenda de diez competencias, donde el juego del 5y6 nacional, se activará a partir de la quinta prueba de la jornada, en la primera tarde dominical del año que comienza a circular.

En la segunda válida del domingo, reservada para ejemplares de cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1,300 metros, donde hay anotados 12 purasangres, el entrenador Fernando Parilli Tota firmó la presentación del ejemplar Ajilado, con la monta del experimentado Jaime Lugo. Este producto de The Great War en Rosskkarina por Two Beat, que nació en el Haras Paumar, y le pertenece al Stud Z.M, viene de hacer uno de los mejores tiempos en sus trabajos, que le pueden ayudar a ganar la carrera.

Ajilado viene de llegar tercero en su última presentación el pasado 2 de julio del 2023, a 10 cuerpos de Moro de Oro, y a ocho del segundo puesto, St Pierre, en distancia de 1,400 metros, volverá a correr luego de un parón de 196 días.

El pensionado de Parilli Tota, viene de hacer un último trabajo el pasado 5 de enero con el “Pocho” Lugo en pelo, donde marcó los 400 metros en 28,3, se dirigió a los 600, en 40,3 y la media milla en 52.0 exactos, para rematar en 11,2 y cerrar los 1,000 metros en 66,4. Así lo dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

Con estos tiempos, y una buena partida al momento de la largada, este cuatroañero pudiera conseguir su primera victoria de su campaña pistera luego de cuatro presentaciones.