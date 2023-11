Esta es la sorpresa de Rubén Lanz del 5y6 el domingo en La Rinconada

La temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada continúa este domingo, con la reunión número 43, con un programa de 10 carreras y la presencia del 5y6 nacional a partir de la quinta prueba de la tarde, como parte de la décima fecha del último meeting del fin de año.

Este miércoles 1 de noviembre se hizo presencia en el óvalo de Coche para tomar declaraciones de los protagonistas de la jornada dominical, en esta oportunidad se conversó con el entrenador Rubén Lanz que inscribió a 11 ejemplares en la reunión.

“Comenzamos en la primera carrera con el ejemplar Portofino, un potro de dos años que hace su debut, que en sus trabajos lo ha hecho bastante bien, con un poco de suerte, este ejemplar puede debutar ganando”, manifestó el preparador sobre el primer caballo que correrá y que lleva varias llaves de purasangres en distintas competencias.

“En la segunda carrera presento dos ejemplares: Mateo of Boston, que viene de ganar y lo hizo bastante bien, pienso que este caballo va a repetir, al igual que su compañero de establo, Jimmy the Great, que anda muy bien, no le tomen en cuanta su última carrera que le costo un poco, ahora estaba bastante bien y creo que este caballo puede unir partida con llegada”, continuó el experimentado trainer de purasangre.

“En la cuarta carrera presento a Moro de Oro, que le ha ido muy bien, corremos contra Li Tre Fratelli, que es uno de los mejores caballos de hoy en día, en la última, el caballo mío le dio pelea bastante, si Dios quiere, vamos por la revancha, y el ejemplar Aclamado, que viene fuerte al final, quizás podamos sorprender”, expresó Lanz.

Mientras tanto en la sexta carrera, donde tiene dos purasangres más, Lanz aseveró: “presentamos a ilustre, lo corre Larry Mejías, que lo ha hecho bastante bien en sus trabajos, esta para ganar la carrera, al igual que Paradigma, que en su última parecía que ganaba, pero tuvo unos tropiezos, pero no lo dejen por fuera de sus combinaciones”, sentenció sobre los mismos.

En la octava competencia tiene a dos inscritos, sobre los cuales manifestó: “Oporto y Golde Je, los cuales andan muy bien, el segundo reaparece después de más de 200 días sin correr (273), pero anda muy bien en cancha, dentro del aparato lo hizo bastante bien, para mí, estos dos ejemplares pueden estar decidiendo”, culminó el trainer.

En la novena prueba tiene a un purasangre, sobre el cual indicó: “la yegua Provenza, que por ningún motivo la pueden dejar por fuera de sus combinaciones, ojo, que puede ser la sorpresa del 5y6”, mientras que en la última de la reunión, tiene a un cuadrupedo más, “Nice Time, una yegua que viene a su debut, una potra de dos años, que va a comenzar a hacer su campaña, hasta los momentos todo lo ha hecho bien su en sus trabajos, queda tener un poco de suerte, es la sexta válida, un poco fuerte, pero no la dejen por fuera de sus combinaciones”, finalizó Rubén Lanz sobre sus ejemplares.