Breeders' Cup: Conoce los otros retirados en las pruebas clásicas de Santa Anita

Las Breeders' Cup tienen otros purasangres retirados. Después de las salidas inesperadas de Practical Move (murió) y Arcangelo (problemas en su casco), más ejemplares ahora están fuera de las diferentes competencias selectivas que estarán efectuándose este viernes 3 y sábado 4 de noviembre, en el hipódromo de Santa Anita.

Según la información proporcionada por David Grening, del medio Daily Racing Form, el potro japónes Ecoro Neo, no participará en la Breeders' Cup Juvenile (G1), octava carrera del viernes. Ese mismo día pero en la novena, la Juvenile Turf (G1), no estará en el punto de salida Liam's Journey. El seisañero Algiers, uno de los fuertes rivales de Cody's Wish, fue retirado de la Breeders' Cup Dirt Mile (G1), tercera competencia del sábado y Get Smokin, inscrito en la Breeders' Cup Turf (G1) tampoco correrá el sábado en la octava.

Las carreras comenzarán el viernes a la 2:30 de la tarde (Hora de Venezuela) con diez carreras pautadas y el sábado a la 1:10 p.m. se dará la partida de la primera competencia y doce pruebas en el cartel.