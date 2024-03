Esta es la primera mujer que le revocan la licencia de entrenadora de caballos en este hipódromo de Estados Unidos

Según el sitio web de la Comisión de Juegos de Nueva York, la entrenadora de caballos purasangre de carreras, Leah Gyarmati, entregó voluntariamente su licencia el 1° de marzo. Los comisarios ordenaron que los caballos que había inscrito en Aqueduct el fin de semana pasado fueran retirados. Los 12 caballos bajo su cuidado han sido transferidos al entrenador Marcelo Arenas, ex asistente de Gyarmati que se encuentra ejerciendo la profesión desde 2021. Gyarmati declara que si bien entregó voluntariamente su licencia al estado, lo hizo porque “no tenía otra opción”.

Gyarmati, de 59 años, admitió que falló un alcoholímetro después de que la seguridad de la NYRA la despertara cuando la encontraron en su camioneta, que estaba estacionada junto a la pista de entrenamiento de Belmont Park después de las horas de entrenamiento. Gyarmati dijo que había comido un sándwich, bebido dos cervezas y que estaba durmiendo una siesta en su camioneta. Gyarmati refiere que los funcionarios estatales le dijeron que se reuniera con un consejero sobre abuso de sustancias en una fecha específica, pero no pudieron programar una cita para esa fecha.

Gyarmati dijo que desde entonces se reunió con un consejero y estaba esperando el informe del consejero. Con respecto un ejemplar, Gyarmati dijo que uno de sus caballos salió cojo de la pista de entrenamiento de Belmont una mañana, pero el jinete y un empleado del establo lo llevaron de regreso al establo. Gyarmati dijo que se había quedado en la pista de entrenamiento para ver entrenar a otros caballos y cuando regresó al establo, el caballo estaba siendo examinado por un veterinario.

“Llegué tan pronto como el último caballo que estaba entrenando terminó de entrenar”, dijo Gyarmati. “Regresé a la cuadra y el veterinario estaba tomando rayos X al caballo”.

La NYRA contradice la afirmación de que Gyarmati estaba presente el día que el caballo salió cojo de la pista y los funcionarios de la NYRA tuvieron que solicitar que se tomaran radiografías del caballo. La NYRA dijo que Gyarmati estaba allí a la mañana siguiente cuando el veterinario estaba en el establo para un examen de seguimiento. Gyarmati dijo que el caballo se sometió a una cirugía para insertarle un tornillo para reparar un hueso de la caña fracturado y ahora está convaleciente en una finca.

“Nunca he descuidado a mis caballos”, dijo Gyarmati. "Nunca." Tras una revisión exhaustiva de los incidentes recientes, la NYRA revocó todos los puestos de establo previamente otorgados a la entrenadora Leah Gyarmati", escribió el portavoz de la NYRA, Pat McKenna, en un correo electrónico. “Después de esta acción, Gyarmati renunció voluntariamente a sus licencias de propietario, entrenador y jinete emitidas por el estado de Nueva York y actualmente no puede participar en actividades de carreras de pura sangre."

La NYRA conserva el derecho exclusivo de otorgar o revocar espacio para puestos en sus propiedades en cualquier momento. Gyarmati, que ha estado entrenando durante 25 años, nunca ha sido citada por ninguna infracción en Nueva York. Una vez, la Comisión de Carreras de Nueva Jersey le impuso una multa de 300 dólares en 2005 por no notificar a los funcionarios de Monmouth sobre el retiro de un caballo que había corrido en Belmont el mismo día.

Gyarmati trabajó como galopadora para el entrenador del Salón de la Fama H. Allen Jerkens en las décadas de 1980 y 1990. Fue jockey de 1997 a 1999 antes de convertirse en entrenadora en 1999. Ha ganado 317 carreras en 3.376 presentaciones y sus caballos ganaron $18.627.080, según Equibase. El mejor caballo de Gyarmati fue Sweet Reason, quien ganó tres clásicos Grado 1 en Nueva York, incluido el Spinaway en 2013 y Acorn and Test en 2014. También entrenó a los ganadores de clásicos Noble Moon, Wonder Gal, Sail By y Kept.

Es la primera vez en la historia del hipismo norteamericano que se le revoca la matrícula de entrenadora a una profesional femenina.

Con información de DRF