Esta es la condición de estado del jockey que rodó este viernes en La Rinconada

En la quinta carrera de la noche de este viernes, se corrió la tercera de las válidas del 5y6 nacional, en distancia de 1.100 metros, reservada para yeguas de siete y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras, donde participaron nueve de diez inscritas.

La Rinconada

Luego de darle la partida, antes de alcanzar los primeros 400 metros de la carrera, el jockey profesional Rafael Solano, que montaba al ejemplar Queen Barbara, se ubicaba en los primeros cuatro puestos, rodó de la yegua al perder el control de la misma.

Dicho momento, no le permitió terminar con los compromisos de montas que tenía en la noche y tener que ser sustituido por su colega, Francisco Quevedo.

En información directa para Meridiano, personas cercanas a Solano indicaron que estaba bien y solo tenía golpes menores..