Entérate desde cuándo Jonathan Herrera no ganaba dos carreras en una misma jornada de La Rinconada

La jornada dominical en el hipódromo La Rinconada fue de gran producción, especialmente para el jinete Jonathan Herrera, quien destacó por su buena participación, en esta la reunión ocho de la temporada 2024.

El destacado jinete se tomó par de fotografías, siendo estas las primeras del año.

En la tercera válida del 5y6, sustituyó a su colega Larry Mejías, participó con el pupilo de Luis Peraza, High Potential, en una carrera para ejemplares de cinco años ganadores de una, en una distancia de 1.200 metros.

El presentado de Peraza, perteneciente al Stud Ibita & Martins se quedó con la justa con crono de 74.2 para la distancia, y dejó un dividendo por concepto de ganador de Bs. 459,90.

Su segunda foto fue en la novena del programa, con el pupilo de Dotwing Fernández, High Quality, con el que registró un tiempo de 75.4 para los 1.200 metros. El del Stud Bad Boys logró su primera victoria en 12 presentaciones. Para esta oportunidad contó con el respaldo del público y pagó por concepto de ganador Bs.36,62.

Jonathan Herrera no conquistaba dos pruebas en una misma jornada desde el 5 de diciembre del año 2021, donde subió al recinto de los vencedores con los ejemplares Over Bet, donde ganó por pescuezo en distancia de 1.200 metros y Yunjani Again, con el que ganó con solvencia por mas de tres cuerpos de diferencia en distancia de 1.100 metros; ambos fueron presentados de Juan Carlos García.