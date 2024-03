Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 03-03-2024

La primera cita hípica del mes de marzo en el majestuoso Hipódromo La Rinconada en Caracas, tuvo lugar con total normalidad este domingo con diez competencias sin pruebas selectivas. En la jornada se programó el popular juego de las mayorías, el 5 y 6 Nacional con el incentivo de $300.000 como monto mínimo por repartir entre quienes acierten un cuadro único con 6. El monto del 5 y 6 Nacional para esta semana experimentó un ascenso al alcanzar la cantidad de Bs. 18.167.992

Los jockeys más destacados al duplicar en la reunión hípica fueron Jonathan Herrera y Francisco Quevedo. Herrera logra par de victorias en carreras válidas para el 5 y 6 Nacional, ganando la séptima carrera, Tercera Válida para el juego de las mayorías con el ejemplar High Potential (Poltergeist), el cual montó en sustitución de Larry Mejías y posteriormente en la novena competencia, Quinta Válida para el 5 y 6, se toma otra foto en el recinto de ganadores con la yegua High Quality (Big Prairie), entrenada por Dotwing Fernández para el Stud Bad Boys.

Francisco Quevedo por su parte, también obtiene dos victorias, en la cuarta cierra las no válidas al 5 y 6 con el ejemplar Stronger (Keep Thinking), entrenado por Juan Carlos García Para el Stud "La Roca" y en la décima carrera cierra las Válidas del 5 y 6 con el triunfo de Bahía DePericantar (The Great War) entrenada por Yanir Hurtado para el Stud "La Vieja II".

Por los entrenadores duplica el líder Riccardo DÁngelo, venciendo con Poloroid (Champlain) en la tercera del programa para el Stud "San Remo" y en la octava carrera gana con la debutante Miss Emmy (Roger Rocket), ejemplar que deja muy buena impresión en el debut con la monta de Jonathan Aray para el Stud MM.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 My Funny Nonno (9) 54 Omar Rivas 52,60 2 Black Andrew (3) 54 A.Chirinos - 3 Feroz (6) 54 Y.González - 4 Gran Galil (4) 54 J.Herrera - 5 King Guerrero (10) 54 J.Aray -

Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 52,60 - Placés: 37,47 y 27,16 - Exacta: 156,66 -

Trifecta: 161,58 - Superfecta: 1.200,52.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Poloroid (8) 51 Yoelbis González 26,45 2 Snow Time (2) 53 F.Quevedo - 3 Red Time (6) 53 K.Perfecto - 4 Luigino (1) 53 J.Aranguren - 5 El Gran Luis (5) 53 J.Aray -

Entrenador: Riccardo D´Angelo. Ganador: 26,45 - Placés: 23,09 y 48,10 - Exacta: 81,97 -

Trifecta: 159,52 - Superfecta: 2.102,67.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Money is Money (6) 53 Johan Aranguren 53,45 2 De Casta (2) 53 J.G.Hernández - 3 White Cobra (8) 54 Y.Bermúdez - 4 Altanera (4) 52 J.Moncada - 5 Jaicelita (1) 53 F.Quevedo -

Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 53,45 - Placés: 37,53 y 104, 59 - Exacta: 536,38 -

Trifecta: 428,10 - Superfecta: No hubo.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Stronger (4) 55 Francisco Quevedo 65,88 2 Skyline (5) 53 A.Chirinos - 3 Skull Trooper (1) 51 A.Ybarra - 4 Sun Classic (7) 51 Y.Contreras - 5 Temerario (2) 50 J.Moreno -

Entrenador: Juan Carlos García M. Ganador: 65,88 - Placés: 34,83 y 40,29 - Exacta: 689,19

- Tifecta: 836,29 - Superfecta: No hubo.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.0

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mi Guerrero (6) 50 Carlos Brito 53,91 2 Money The Bank (1) 57 Y.González - 3 My Feeling Mate (7) 53.5 J.G.Hernández - 4 Decreto (1) 50 E.Guédez - 5 Antoine (8) 50 A.Ybarra -

Entrenador: Heli García Jr. Ganador: 53,91 - Placés: 40,78 y 33,62 - Exacta: 126,29 -

Trifecta: 140,38 - Superfecta: 639,05 - Pool de 4: 855,56.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Don Thiago (8) 53.5 José Gilberto Hernández 40,12 2 Ken Gio King (11) 54 K.Briceño - 3 Regal Holiday (5) 53 Y.Bermúdez - 4 King Diego (3) 50 C.Brito - 5 Fast Train (2) 53 F.Quevedo -

Entrenador: César Cachazo. Ganador: 40,12 - Placés: 26,66 y 54,36 - Exacta: 233,90 -

Trifecta: 608,96 - Superfecta: No hubo. Triple Apuesta: 415,43 - Doble Perfecta: No hubo.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 High Potential (8) 53 Jonathan Herrera 459,90 2 Mr Slap (2) 54.5 A.Chirinos - 3 Prince of Success (9) 53 F.Quevedo - 4 Premiado (3) 54.5 R.Solano - 5 My Robbing Mate (7) 50 Yem.González -

Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 459,90 - Placés: 146,40 y 61,64 - Exacta: No hubo. -

Trifecta No hubo. - Superfecta: No hubo.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 65.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Miss Emmy (5) 53 Jonathan Aray 173,93 2 Mía Ragazza (8) 50.5 Y.González - 3 Potenciada (2) 53 F.Quevedo - 4 Loca Te Pones (10) 53 J.Herrera - 5 Deep Love (1) 51 K.Aray -

Entrenador: Riccardo D´Angelo. Ganador: 173,93 - Placés: 61,79 y 27,53. Exacta: 444,47 -

Trifecta: 1.351,81 - Superfecta: No hubo.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 High Quality (2) 54 Jonathan Herrera 36,62 2 Sicarigua (8) 53.5 A.Ybarra - 3 Sofia of Boston (7) 54 E.Guédez - 4 Wyoming Girl (6) 54 A.Siso - 5 Espartana (3) 53 J.L.Pérez -

Entrenador: Dotwing Fernández. Ganador: 36,62 - Placés: 23,79 y 48,60 - Exacta: 232,16 -

Trifecta 288,00 - Superfecta: 651,38.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bahia DePericantar (12) 55 Francisco Quevedo 47,41 2 Anarita Spirit (6) 53 R.Solano - 3 Sacarosa (10) 55 Y.González - 4 Marygol (13) 54 L.Sangronis - 5 Rainbow Dash (2) 53 A.Ybarra -

Entrenador: Yanir Hurtado. Ganador: 47,41 - Placés. 41,62 y 46,38 - Exacta 188,41 -

Trifecta: 598,71Superfecta: No hubo - Triple Apuesta: 611,53 - Super Pool de 4: 40.644,31

- Doble Perfecta: 462,73 - 5 y 6 Nacional 40 con 6: Bs.245.268,44, 1510 con 5: Bs. 1.684,45

- Loto Hípico: 22.282,07