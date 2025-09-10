En Video: Para Gabriel Márquez este ejemplar le gusta con característica de línea para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

En el hipódromo La Rinconada continúa los ejercicios de traqueos y este miércoles no fue la excepción para que los jinetes y entrenadores estén presentes en cancha para mostrar a los mejores ejemplares en carrera para el día domingo en la reunión 35.

Uno de los entrenadores que esta presente en el óvalo caraqueño es Gabriel Márquez quien tiene un total de seis purasangres presentados para la presente jornada dominical.

Gabriel Márquez: Entrevista en vivo Ejemplares presentados R35 La Rinconada

Buenos días entrenador, agradecido como siempre por conceder la entrevista y este domingo presenta a seis ejemplares para la reunión 35. Inicia en la cuarta competencia con el importado Ekati King (USA).

-Es un ejemplar americano que hizo su estreno bajo mi entrenamiento en una selectiva (Copa Internacional del Caribe (G1)-Gala Hípica de Caracas). Ahora va para una serie de ganadores de tres y cuatro (carreras). Creo que este ejemplar por su condición física-atlética que ostenta y la salud creo que estará decidiendo y estará en el tope de marcador.

Luego en la quinta competencia que es el Clásico Gelinotte (G2) tiene la oportunidad de presentar a dos yeguas: Colder Weather (USA) y Kate and Me.

-Kate and Me es una yegua que en su presentación anterior al final se acercó bastante. Creo que habrá una fuerte pelea y un remate para obtener la victoria. También presento a la yegua Colder Weather (USA) que, en su última actuación y primera vez en mi entrenamiento obtuvo la victoria. La carrera la dejó lista. Viene con bastantes ejercicios, se encuentra muy bien. Respetando al lote, esta yegua es difícil que la derroten y la tengo en un gran concepto.

Para la primera válida para el juego del 5y6 Nacional presenta a dos yeguas: La primera es Mi Maritza que reaparece luego de 42 días y realizó un empate extraordinario con la norteamericana Hayes Bay (USA), mientras que su otra presentada es la británica Dwtn Maddie Brown.

-Mi Maritza es una yegua que se encuentra muy bien por cancha. De verdad que fue una gran carrera tras obtener un empate con la yegua americana (Hayes Bay (USA)) que viene de ser ganadoras de 1. Creo que esta Mi Maritza puede estar decidiendo e inclusive estar en el tope de marcador.

La yegua Dwtn Maddie Brown la tengo en gran concepto. Lo ha hecho todo muy bien, se mantiene a base de galope. Ahora con la monta de Jhonathan Aray, esta yegua va a obtener la victoria para la gloria de Dios.

Para finalizar sus compromisos presentarás a al cuatroañero Luigino para la quinta válida del juego de las mayorías.

-Es un ejemplar que viene corriendo cada 15 días aproximadamente, es decir cada dos semanas. Se mantiene en galope, le ha hecho bien este sistema (de entrenamiento). El caballo se encuentra amoldado, y se encuentra muy bien en su condición física-atlética y de salud. Me gusta con característica de línea y Dios quiera estaremos en el tope del marcador para la Gloria de Dios.