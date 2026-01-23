¿El mejor ejercicio de la semana? Este ejemplar voló en su ajuste y está listo para ganar el 5y6 Nacional

Suscríbete a nuestros canales

El juego del 5y6 Nacional iniciará a la altura de la quinta competencia de la cuarta reunión este domingo 25 de enero en el hipódromo La Rinconada.

Un total de nueve (9) caballos nacionales e importados de seis años, ganadores de una y y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo) conforman la nómina de la novena carrera, quinta válida por un premio a repartir de $28.730 en un recorrido de 1.300 metros.

El Pillin: 5y6 R04 La Rinconada Datos Hípicos

El Pillin (número 4) es uno de los competidores inscritos para esta valida, repite la monta del aprendiz Yonecso Bermúdez y presentado por William Laya para el Stud G & B. Regresa a la arena caraqueña después de 49 días sin correr.

En su última actuación, El Pillin fue capaz de llegar cuarto a 7 3/4 cuerpos del vencedor Río Unare.

Ajuste: La Rinconada

En horas de la mañana del miércoles 21 de enero, el seisañero ajustó: 16,4 29,3 42,2 (600MTS) (EP) 55,2 2P 68,4 4P 84,2/ 2DA VUELTA, CONTENIDO Y BIEN con remate de 12’’4, con el mismo aprendiz Yonecso Bermúdez.

Favoritos de la carrera: Ejemplares