¿El mejor ejercicio de la semana? Este ejemplar voló en su ajuste y está listo para ganar el 5y6 Nacional

El juego del 5y6 Nacional iniciará a la altura de la quinta competencia de la cuarta reunión este domingo 25 de enero en el hipódromo La Rinconada.
Un total de nueve (9) caballos nacionales e importados de seis años, ganadores de una y y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo) conforman la nómina de la novena carrera, quinta válida por un premio a repartir de $28.730 en un recorrido de 1.300 metros.
El Pillin: 5y6 R04 La Rinconada Datos Hípicos
El Pillin (número 4) es uno de los competidores inscritos para esta valida, repite la monta del aprendiz Yonecso Bermúdez y presentado por William Laya para el Stud G & B. Regresa a la arena caraqueña después de 49 días sin correr.
En su última actuación, El Pillin fue capaz de llegar cuarto a 7 3/4 cuerpos del vencedor Río Unare.
Ajuste: La Rinconada
En horas de la mañana del miércoles 21 de enero, el seisañero ajustó: 16,4 29,3 42,2 (600MTS) (EP) 55,2 2P 68,4 4P 84,2/ 2DA VUELTA, CONTENIDO Y BIEN con remate de 12’’4, con el mismo aprendiz Yonecso Bermúdez.
Favoritos de la carrera: Ejemplares
- Barbarroja: Será el más cotizado por el público apostador principalmente porque viene de escoltar a Río Unare en su última carrera. Se espera buen desempeño y su entrenador Ramón García Mosquera confía en las condiciones óptimas de su pupilo, conducido por el destacado aprendiz Winder Véliz.
- Zio Giaccof: El descargo de tres kilos lo va a beneficiar y cuidado que de haber fuerte pelea en los metros iniciales puede presentarse en los metros finales.
- Invencible: Tras 49 días de inactividad, este ejemplar regresa a la pista con una ventaja estratégica: Con mucha velocidad, es un serio aspirante a venir en los metros finales y sorprender a sus rivales.