Conozca cuáles son los 28 ejemplares ganadores de la Dubai World Cup

Los ojos del mundo de las carreras se centrarán en los Emiratos Árabes Unidos este sábado por la noche para la tan esperada 28ª edición de la Dubai World Cup (G1). La carrera, que se celebra anualmente el último sábado de marzo, se corrió por primera vez en 1996 en el hipódromo de Nad Al Sheba y fue ganada por Cigar. Desde entonces se ha convertido en uno de los eventos más importantes del deporte hípico.

Se trasladó al Hipódromo de Meydan en 2010, y Gloria de Campeao proporcionó la primera y única victoria de Brasil en la primera Copa del Mundo celebrada en su nueva sede. El Sheikh Mohammed logró su primer éxito en la carrera en 1997 con Singspiel, con otras nueve victorias bajo la bandera de Godolphin. Entre ellos se encuentra Thunder Snow, el ganador de las Dubai World Cups de 2018 y 2019, y el único caballo que ganó la carrera dos veces. El ganador más reciente del Godolphin llegó en 2021 cuando prevaleció Mystic Guide, ya que la carrera regresó al calendario después de perderse un año debido a la pandemia de Covid-19.

Jerry Bailey (1996, 1997, 2001, 2002) y Frankie Dettori (2000, 2003, 2006, 2022) comparten el récord de más victorias de un jockey con cuatro cada uno. Sorprendentemente, la primera y la última victoria de Dettori se produjeron con 22 años de diferencia, y su triunfo más reciente se produjo a bordo de Country Grammer en 2022. Saeed bin Suroor, por su parte, con nueve increíbles victorias, es el entrenador más ganador en la historia de la carrera.

Aquí se detallan año, ejemplar jockey y entrenador, ganadores de las 28 ediciones de la Dubai World Cup en Emiratos Árabes Unidos:

2023: Ushba Tesoro (JPN); Jockey: Yuga Kawada; Trainer: Noboru Takagi

2022: Country Grammer (USA/KSA); Jockey: Frankie Dettori; Trainer: Bob Baffert

2021: Mystic Guide (UAE); Jockey: Luis Saez; Trainer: Mike Stidham

2019: Thunder Snow (UAE); Jockey: Christophe Soumillon; Trainer: Saeed bin Suroor

2018: Thunder Snow (UAE); Jockey: Christophe Soumillon; Trainer: Saeed bin Suroor

2017: Arrogate (KSA); Jockey: Mike E Smith; Trainer: Bob Baffert

2016: California Chrome (USA); Jockey: Victor Espinoza; Trainer: Art Sherman

2015: Prince Bishop (UAE); Jockey: William Buick; Trainer: Saeed bin Suroor

2014: African Story (UAE); Jockey: Silvestre de Sousa; Trainer: Saeed bin Suroor

2013: Animal Kingdom (USA/AUS); Jockey: Joel Rosario; Trainer: Graham Motion

2012: Monterosso (UAE); Jockey: Mickael Barzalona; Trainer: Mahmood al Zarooni

2011: Victoire Pisa (JPN); Jockey: Mirco Demuro; Trainer: Katsuhiko Sumii

2010: Gloria de Campeao (BRA); Jockey: TJ Pereira; Trainer: Pascal Bary

2009: Well Armed (USA); Jockey: Aaron Gryder; Trainer: Eoin Harty

2008: Curlin (USA); Jockey: Robby Albarado; Trainer: Steve Asmussen

2007: Invasor (UAE); Jockey: Fernando Jara; Trainer: Kiaran McLaughlin

2006: Electrocutionist (UAE); Jockey: Frankie Dettori; Trainer: Saaed bin Suroor

2005: Roses In May (USA); Jockey: John Velazquez; Trainer: Dale Romans

2004: Pleasantly Perfect (USA); Jockey: Alex Solis; Trainer: Richard Mandella

2003: Moon Ballad (UAE); Jockey: Frankie Dettori; Trainer: Saaed bin Suroor

2002: Street City (UAE); Jockey: Jerry Bailey; Trainer: Saaed bin Suroor

2001: Captain Steve (USA); Jockey: Jerry Bailey; Trainer: Bob Baffert

2000: Dubai Millennium (UAE); Jockey: Frankie Dettori; Trainer: Saaed bin Suroor

1999: Almutawakel (UAE); Jockey: Richard Hills; Trainer: Saaed bin Suroor

1998: Silver Charm (USA); Jockey: Gary Stevens; Trainer: Bob Baffert

1997: Singspiel (UAE); Jockey: Jerry Bailey; Trainer: Michael Stoute

1996: Cigar (USA); Jockey: Jerry Bailey; Trainer: William Mott

Con información de thenationalnews