Conoce como le fue a Piemontesa con la gringola en su ajuste

En el inicio de la jornada dominical en el hipódromo La Rinconada, el jockey aprendiz Hermirxon Medina, podría llevarse la victoria con la yegua Piemontesa, la entrenada de Fernando Parilli tiene solo dos actuaciones en la pista del óvalo de Coche, la primera llegó cuarta a once cuerpos de Next Queen y su última presentación, que fue el 11 de febrero del presenta año, llegó cuarta a once cuerpos de Mother Carmen, potra que participara en el Clásico Ana María Freudman.

Este miércoles 06 de marzo, el pupilo de Fernando Parilli, del Harás los Samanes trabajó con el implemento gríngolas y dejó un ejercicio desde el aparato 28.3, 42.3, (600), en silla salió al tiro y luego contenido con Hermirxon Medina, según la hoja de la División Oficial de Toma Tiempos del Instituto Nacional de Hipódromos.

Cabe resaltar que, este domingo el aprendiz Medina lleva ocho compromisos y podría ser un día especial para él, puesta está a slo tres triunfos de graduarse de profesional, para estos jóvenes aprendices es un logro muy importante en su carrera lograr ser profesional en el Hipódromo Internacional Rinconada.