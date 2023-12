Conoce cómo esta destacada jockey superó problemas mentales y físicos

El empeño, la constancia y la determinación en el deporte siempre rinden frutos. El hipismo es una gran pasión que corre por las venas y literalmente sucede así con la gran jocketta norteamericana Katie Davis.

Hija del jockey retirado Robbie Davis, ganador de 3.382 carreras entre 1.981 y 2002. Sus hermanos Jackie y Dylan son también jockeys profesionales. Katie siente la pasión por las carreras de caballos como un legado familiar.

Katie obtuvo su licencia en 2012 y su primera victoria fue en 2017 sobre Next Best Thing ganando el Conniver Stakes el 18 de marzo en Laurel Park

Ese vínculo de pasión por el hipismo se fortaleció aún más cuando Davis contrajo nupcias con Trevor McCarthy, también actualmente destacado jockey en circuitos de la New York Racing Association (NYRA), donde el joven matrimonio se desempeña con éxito.

En el caso de Katie Davis, por crecer en una familia enraizada en el hipismo, tuvo que enfrentar varios desafíos a lo largo de su carrera. Uno de ellos fue cuando anunció su embarazo, que la llevó a una pausa. Sobre esto declaró a NYRA:

"Al estar embarazada perdí mi identidad como jockey, pero en realidad no pasaba nada conmigo, solo estaba teniendo un hijo."

Sin embargo aún en estado de gravidez, Katie siguió activa en la comunidad hípica. En los últimos meses de su embarazo mostró dedicación caminando caballos en el establo de Raymond Handal..

Pero la pausa en la actividad no fue solo física, ya que Katie se vio afectada por problemas de salud mental. Al abordar esos problemas junto a su esposo estando inactiva como jockey Katie expresó:

"Todos manejan esos problemas de forma diferente, en mi caso, me funcionó la meditación, También he probado mantener la concentración en repeticiones de mantras positivos y con ejercicios de respiración, ello me encanta, también es sanador y da energía positiva. Trevor hace baños helados que ayudan a la respiración y relajación cuando algún problema no le deja pensar en nada más. Eso es muy bueno para la salud mental y tienen una bañera para ello en el jockey room."

Katie Davis ha demostrado que para ella no es imposible enfrentar los retos por difíciles que puedan parecer. Ha regresado en 2023 ganando hasta el 17 de diciembre 28 carreras y produciendo $2.324.111,00 en ganancias..

Hoy en día Katie Davis en un ejemplo de constancia y dedicación en el deporte y en el empoderamiento de la mujer en su área laboral.