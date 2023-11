¡Conmovedor! Así fue la despedida de Cody Dorman en Kentucky

Cody Dorman murió el domingo 5 de noviembre, un día después de haber visto ganar a su caballo favorito en la Breeders' Cup Dirt Mile (G1), el campeón Cody's Wish. Su despedida fue el viernes en el Cementerio de Haven Hill en Columbia, Kentucky, ante familiares, amigos, personalidades y aficionados a las carreras de caballos. Pero, adicional a ello, hubo el toque hípico en un momento tan emotivo y todo fue hecho a su memoria.

Dorman, cuyo nombre inspiró a Godolphin para bautizar a un inquieto potrillo con el nombre de Cody's Wish, fue enterrado con el sonido del clarín por parte de Steve Buttleman, el corneta oficial del hipódromo de Churchill Downs. Su urna, estuvo decorada con la guirnalda de flores que llevaban los ganadores de la Breeders' Cup y el féretro estuvo cargado por dos representantes de Godolphin. El cuerpo del niño fue vestido con un traje azul y en sus manos le colocaron un boleto de $2 a Ganador de esa carrera que ganó su mejor amigo, Cody's Wish. Todo esto, según el relato de Paul Halloran en la página This Is Horse Racing.

El entrenador del campeón millero, William Mott, estuvo presente en el funeral, así como Drew Fleming, director general de Breeders' Cup. También, parte del personal directivo de Godolphin y del hipódromo de Santa Anita, acompañaron a la familia Dorman en el último adiós a quien en vida, causó sensación por tener una conexión única y especial con Cody's Wish, un caballo de un genio díficil que solo era aplacado por la compañía de Cody, en los momentos que este lo visitaba.