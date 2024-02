Así se despidió Antonio Álvarez de Ángel Castillo

La tarde de este lunes 19 de febrero del 2024, el Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez le dedicó unas palabras de agradecimientos al jinete profesional Ángel Alciro Castillo, en su cuenta personal de la red social X, (Twitter), luego de haber estado en el país, y participado en las primeras seis reuniones de carreras hípicas del primer meeting de la temporada que se realiza en el hipódromo La Rinconada.

“Hoy quiero agradecerte con toda mi alma @AngelAlciro AAC por regresar una vez más a tu tierra , a tu Rinconada 🙏 Con mucha pena ajena y vergüenza lamento que te vayas , pero estoy contigo , con tu hermosa familia porque usted a estas alturas no merece ese trato. Usted es una leyenda viviente que merece respeto y consideración ! Lamento mucho que no apreciaron tu entrega , tus ganas de darle lo mejor a nuestro país , tus ganas de regresar y dejar a tu familia lejos , los sacrificios que hiciste pero no fue valorado como lo mereces . Cómo me dijo mi esposa cuando vio tu carrera que casi caes , que pudo haber pasado una desgracia , entregando hasta tu propia vida y todo para que recibas tanta negatividad y señalamientos injustos ! Dejar a su familia por un sueño que hasta pudo ser una desgracia NO ES JUSTO ! UN GRAN PROBLEMA DE ODIO , INJUSTICIA Y MALDAD NOS AZOTA !!! EL AMOR Y RESPETO NOS AYUDARÁ A CAMBIAR TODO ESTO!!! DIOS TE BENDIGA MI HERMANO Y AQUÍ SIEMPRE ESTARÁ SU CASA !!! OJALÁ Y ESTO SEA UN BUEN MOMENTO PARA LA REFLEXIÓN Y EL ENTENDIMIENTO !!! FUERTE ABRAZO”. Fue lo que escribió el máximo dirigente del hipismo nacional al jockey profesional.