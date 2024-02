Este fue el tiempo que estuvo Cindy Carrero sin ganar en La Rinconada

La reunión número seis de actividades hípicas en el hipódromo La Rinconada del primer meeting de la temporada 2024, se realizó este domingo 18 de febrero, con una programación de diez carreras, donde se realizaron una nueva edición de los clásicos Segula C y Hylander, ambos en distancia de 1.800 metros, de grado III ambos, con victorias para los ejemplares Daniela Runner y Templario respectivamente.

En la novena competencia de la tarde, quinta de las válidas del 5y6 nacional, reservada para yeguas de cinco y más años, ganadoras de una carrera, en distancia de 1,100 metros, corrieron 11 ejemplares hembras, donde la pupila del entrenador My Golondrina Mate fue la vencedora con un tiempo de 67,2, bajo la conducción de la yoqueta Cindy Carrero, la yegua generó un dividendo de Bs. 57,83 a ganador en los tickets jugados.

Para Carrero Adams fue su primera victoria del 2024, cortó una sequía sin visitar el paddock de ganadores del coso de Coche, desde el pasado 26 de noviembre del 2023, fecha en la cual ganó con Queen Annie, en recorrido de 1,400 metros, para el entrenador Juan Carlos García Mosquera. La yoqueta viene de tener su mejor temporada al haber ganado 12 carreras el año 2023.

My Golondrina Mate es una castaña de cinco años, producto del semental Golden Spikes en My Flower Mate por Hatch the Storm, la cual consigue su segundo triunfo pistero en 15 presentaciones que ha realizado.