Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 18-02-2024

La reunión número seis de la temporada de carreras en el Hipódromo La Rinconada, se realizó este domingo 18 de febrero del 2024 con total normalidad. Se disputaron 10 pruebas incluyendo los Clásicos Segula C (GIII) y Hylander (GIII) de la temporada oficial del año en curso. Se disputaron las seis válidas del juego de las mayorías, el 5 y 6 nacional que inició en la quinta carrera del programa dominical. El monto de lo jugado en el 5 y 6 Nacional, de nuevo superó los 17 millones de bolívares.

El jinete más destacado de la jornada fue Jonathan Aray, quien se impuso en cuatro oportunidades en una exitosa tarde hípica, ganando la primera carrera con Mr Kamelooh, del entrenador Riccardo D¨Angelo, con quien también gana la segunda carrera, por intermedio del ejemplar Ping Pong, más adelante se retrata en el recinto de ganadores luego de vencer en ajustado final en una de las pruebas centrales de la jornada, el Clásico Hylander (G3) con el ejemplar Templario, entrenado por Gabriel Márquez, para completar el Gran Slam en la séptima carrera, Tercera Válida para el 5 y 6 con el potro Abu Pepe, también de la cuadra del trainer Gabriel Márquez.

Por los entrenadores triplicó en la jornada Riccardo D´Angelo, cuyos pupilos además de las dos primeras competencias en yunta con Jonathan Aray, también se llevan la Primera Válida del 5 y 6 Nacional, quinta carrera, con el ejemplar Royhalladay, conducido por el jinete Älvaro Finol, quien ganó su primera carrera del año. La otra prueba central de la jornada, el Clásico Segula C, fue una victoria para la yegua Daniela Runner, con la monta de Jean Carlos Rodríguez y la preparación de Rafael Cartolano.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 65.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mr Kamelooh (3) 53 Jonathan Aray 36,79 2 Skyline (2) 54.5 M.Ibarra - 3 Ciclon (9) 53 J.Aranguren - 4 Draxler (7) 53 J.G.Hernández - 5 Morralete (6) 53 D.Acosta -

Entrenador: Riccardo D´Angelo. - Ganador: 36,79 - Pacés: 24,69 y 37,86 - Exacta: 173,02 -

Trifecta: 608,42 - Superfecta: 324,51.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 77.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ping Pong (1) 53 Jonathan Aray 41,66 2 Chiefsttar (4) 53 J.C.Rodríguez - 3 Colossus (3) 53 A.A.Castillo - 4 El Gran Mario (7) 53 J.Lugo Jr. - 5 Hakugei (2) 50 A.Briceño -

Entrenador: Riccardo D´Angelo. Ganador: 41,66 - Placés: 29,55 y 33,07 - Exacta: 146,21

- Trifecta: 139,82 - Superfecta: 1.082,84.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 112.3 Clásico Segula C (G3).

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Daniela Runner (3) 53 Jean Carlos Rodríguez 61,79 2 Lady Rossy (2) 53 J.Lugo Jr. - 3 Avasallante (4) 55 J.A.Rivero - 4 Tequila (1) 55 A.A.Castillo - 5 The Queen Nani (7) 54 J.Aranguren -

Entrenador: Rafael Cartolano - Ganador: 61,79 - Placés: 38,19 y 81,98 - Exacta: 1.854,71

- Trifecta: No hubo. Superfecta: No hubo.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 112.3 Clásico Hylander (G3).

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Templario (1) 55 Jonathan Aray 2 Padel (2) 53 A.A.Castillo - 3 El Kamilo (4) 53 L.Mejías - 4 Candy Cummings (3) 53 F.Quevedo - 5 El Gran Eladio (5) 53 J.Lugo Jr. -

Entrenador: Gabriel Márquez - Ganador: 124,00 - Exacta: 152,86 - Trifecta: 110,47.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Royhalladay (2) 53 Álvaro Finol 167,50 2 Valientes Team (8) 53 J.A.Rivero - 3 The King Zeus (9) 53 A.A.Castillo - 4 El de Pedro (1) 55 M.Rodríguez - 5 Tower Star (12) 55 J.Lugo Jr. -

Entrenador: Riccardo D´Angelo - Ganador: 167,50 - Placés: 68,43 y 100,03 - Exacta: 1.038,97

- Trifecta: 4.747,50 - Superfecta: No hubo. - Pool de 4: 7.799,74.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Badbunny (5) 54 Maikel Rodríguez 1.688,14 2 King Guerrero (6) 54 J.A.Rivero - 3 Father Jesus (1) 54 J.G.Hernández - 4 Feroz (8) 54 Y.González - 5 Thunder King (7) 53.5 J.Lugo Jr. -

Entrenador: Ingerman Sanoja - Ganador: 1.688,14 - Placés: 114,88 y 31,24 - Exacta: 5.673,45 -

Trifecta: No hubo. Superfecta: No hubo. Triple Apuesta: No hubo. Doble Perfecta: No hubo.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Abu Pepe (3) 53 Jonathan Aray 43,98 2 Gran Alabama (7) 52 H.Medina - 3 Father Love (3) 53 J.Lugo Jr. - 4 Fernando Cuarto (5) 53 J.Lugo - 5 High Black Cat (4) 53 F.Quevedo -

Entrenador: Gabriel Márquez - Ganador: 43,98 - Placés: 46,86 y 37,16 - Exacta: 1.915,93 -

Trifecta: 1.064,91 - Superfecta: No hubo.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sweet Flower (7) 54 Angel Alciro Castillo 30,34 2 Natalia Princess (6) 54 J.Aranguren - 3 High Quality (5) 54 M.Ibarra - 4 Rivonella (4) 53 A.Briceño - 5 Estrella Real (2) 54 C.Carrero -

Entrenador: Jose Luis Balzán - Ganador: 30,34 - Placés: 29,93 y 33,22 - Exacta 96,88 -

Trifecta: 154,71 - Superfecta: 355,80

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 My Golondrina Mate (7) 50 Cindy Carrero 57,83 2 Caracciola (2) 52.5 J.Moreno - 3 Elorza Princess (9) 53 F.Quevedo - 4 Waya Waya (3) 51.5 J.A.Rivero - 5 Luce Di Luna (1) 50 Y.Gonz{alez -

Entrenador: Juan Carlos De Abreu - Ganador: 57,83 - Placés: 42,69 y 43,28 - Exacta: 356,29

- Trifecta: No hubo. - Superfecta: No hubo.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Brown Sugar (7) 54 Jaime Lugo 33,31 2 Furia (4) 52 J.Aray - 3 Captiva (14) 53 J.Lugo Jr. - 4 Mostaza (3) 53 J.Moncada - 5 Paine (8) 50 J.Moreno -

Entrenador: Fernando Parilli Jr. - Ganador: 33,31 - Placés: 33,22 y 34,90 - Exacta: 76, 17 -

Trifecta: 202,96 - Superfecta: 6.988,88 - Triple Apuesta: 79,34 - Super Pool de 4: 574,28 -

Doble Perfecta: 488,82. - 5 y 6 Nacional 56 boletos con 6 aciertos: c/u Bs. 165.222,73 -

2.526 boletos con 5 aciertos c/u Bs. 949,64 - Loto Hípico: Bs.167.557,07