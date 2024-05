Aquí el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 31-05-2024

Avanza el Royal Palm Meet en el Hipódromo de Gulfstream Park, continúa la semana hípica en el circuito principal de Florida este viernes 31 de mayo con nueve carreras a escenificarse, tres de ellas sobre la pista principal de arena, tres más sobre superficie de grama o césped y las tres restantes sobre la pista sintética o tapeta.

El programa dará inicio a la 12:55 pm. y en el mismo se ha incluido el interesante juego del Rainbow Six, cuyo factor multiplicador mínimo es de $0,20. La primera Válida para el Rainbow Six será la cuarta carrera, cuya partida fue fijada para las 2:25 pm.

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Rainbow Six, que a la vez funcionan como selección para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Cuarta Carrera. 4 Saltwater Cowboy. Ahora la monta lo hará rendir. 7 Catch A Tiger. Ya reapareció, ahora es peligroso. 3 Souper Attentive. Llegó muy cerca en su retorno, cuidado.

Quinta Carrera. 6 Batucada. No le gustó el fango, bórrenle la última. 2 Llamarada. Tiene actuaciones que la acreditan. Línea Doble.

Sexta Carrera. 4. Goodbetterbest. Ganó dos veces con Leonel Reyes Ramos. 6 Kizzy. Tiene como sorprender. 5 Starry Hope. Lo hizo bien con la monta de Cipriano Gil.

Séptima Carrera. 5 Lady Cha Cha. Luce muy bajada de agrupación y monta un experto de mil batallas. Será nuestro Best Bet del viernes en Gulfstream Park.

Octava Carrera. 4 Adios Cole. Debe reivindicarse, tiene calidad. 2 King Skull. Luce ostensiblemente bajado de grupo. 3 Eastbostonbenny. Todas las pelea y esta carrera no será la excepción.

Novena Carrera. 6 Heavens Express. Se ha medido a grupos de mayor clasificación. 1 Belwether. Reapareció excelente y es de cuadra efectiva. 8 House of Melody. Van dos del establo de Joseph Jr. con bastante opción a ganar.

En resumen esta es nuestra combinación recomendada para el viernes 31-05-2024 en Gulfstream park:

4a) 3-4-7

5a) 2-6

6a) 4-5-6

7a) 5

8a) 2-3-4

9a) 1-6-8