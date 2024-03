Aquí el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 29-03-2024

Continúa avanzando la semana final del Championship Meet y este viernes tendremos como antesala a la gran jornada sabatina de 14 carreras, con el Florida Derby (G1) como la prueba central, un programa previo de nueve competencias en el majestuoso Hipódromo Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida. Están programadas para este viernes cuatro competencias sobre superficie de grama, tres sobre pista sintética o tapeta y dos más sobre la pista principal de arena.

En el programa de este viernes 29 de marzo en el óvalo de Gulfstream Park, hay un promedio de 8.0 ejemplares inscritos por carrera y la prueba mejor rentada será el octavo evento en el orden, un Allowance Optional Claiming con premiación de $92.000 en distancia de 1000 metros sobre grama para Ejemplares de 4 y más años. Está previsto el inicio de la jornada hípica a la 1:10 pm y dentro de la jornada se ha incluido el interesante y apasionante juego del Pick Six o Rainbow Six, que iniciará en la cuarta competencia a las 2:40 pm

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Rainbow Six, así como la combinación recomendada para ese popular juego, cuya selección funciona también como información para combinar el Late Pick Five, Late Pick Four, Pick Three y Daily Doubles contenidos dentro de esas seis pruebas.

Cuarta Carrera 6. Broken Spur. Es buen ejemplar, corre para su criador, es el caballo a ganarse. 2. Backchat. Fue muy jugado en su anterior, puede reivindicarse y sorprender. 8. Ninetyfour Expos. Está ganando seguido y con Castellano. 1. Be Like Clint. Llegó bastante cerca en grupo similar.

Quinta Carrera. 5. Devil At Midnight. Ahora con Castellano, tremendo lance. 6. Big Dreamer. Está de turno y luce lógico en este grupo. 4. Sharp Eyes. Todas las pelea, mejor no subestimarlo.

Sexta Carrera. 6. Channel Loop. Si la prueba es sobre grama, decidirá. 11. Some of It. Debutó en grupo y distancia exigente, aquí mejorará mucho con opción de vencer. 5. Cool Tricks. Tiene buenas actuaciones con Edwin González.

Séptima Carrera. 1. Jabran. Saldrá disparado por dentro con Johnny V. y nos parece difícil de alcanzar. Correrá como nuestro Best Bet del viernes en Gulfstream Park.

Octava Carrera. 5. Bring Theband Home. Mostró gran velocidad en su anterior y Castellano no se baja. 8. Full Disclosure. Todas las decide y Paco López la conoce bien. 7. Mamba On Three. Velocidad y Jaramillo es una combinación que no se puede subestimar. 2. Filo Di Arianna. Regresa la brasileña ochoañera y lo hace con muy destacados ejercicios y la monta del campeón del Championship Meet.

Novena Carrera. 6. Parade Down Broad. Regresa la hija de Liam´s Map a la que siempre han considerado buena yegua. 5. Lace Curtain. Mostró velocidad en su debut sobre arena y la monta le hará rendir. Línea Doble.

En resumen, esta es la combinación recomendada para este viernes 29 de marzo en Gulfstream Park:

4a) 1-2-6-8

5a) 4-5-6

6a) 5-6-11

7a) 1

8a) 2-5-7-8

9a) 5-6