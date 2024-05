Aquí el Best Bet y los Tips para Churchill Downs 03-05-2024

Llega el día del programa antesala a la gran jornada del Kentucky Derby (G1) en el Hipódromo Churchill Downs, en Louisville Kentucky, que el viernes 3 de mayo presentará el Kentucky Oaks (G1) con una reunión de 13 carreras, 7 de ellas selectivas y espera de récords de asistencia como ya sucedió este jueves 2 de mayo llamado Thurby Day con un récord de casi 10% de aumento en la asistencia al longevo pero refaccionado hipódromo.

Las pruebas selectivas incluyen en la quinta carrera el La Troienne S. (G1) de $1.000.000, luego en la sexta prueba el Unbridled Sidney S. (G3) de $400.000, posteriormente en la séptima se corre el Alysheba S. (G2) de $750.000, prosigue en la octava carrera con el Modesty S. (G3) de $400.000 y en la novena el Eight Belle S: de $600.000.

La gran jornada selectiva sigue en la décima carrera con el Edgewood S. de $600.000 y culminan los stakes en la undécima con el Kentucky Oaks. Luego habrá dos competencias más, Un Allowance Optional Claiming con premiación de $127.000 en la duodécima y un Maiden Special Weight de $120.000 en la decimotercera y última.

El programa inicia a las 10:30 am y se programó el Derby City Six de $0,20 iniciando en la sexta carrera y finaliza con la más importante, la undécima, Kentucky Oaks. Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six, que a la vez funcionan como selección para el Pick Five, Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas seis pruebas.

6a) 2. Ova Charged. Tiene una campaña pistera impresionante. 3. Stone Silent. Viene de tres victorias en fila con Junior Alvarado. 10 Tony Ann. Ganno un stakes Grado 2 con Prat.

7a) 10. Trademark. Es clásico y lo puede demostrar. 5. Il Miracolo. Pupilo de Sano con curriculum que lo acredita. 7. Tapit Trice. El tiro parece corto pero vuelve con todo.

8a) 9. Papilio. Se entiende con Castellano, ojo. 4. Heavenly Sunday. Con Geroux siempre decide. Línea Doble.

9a) 11. My Mane Squeeze. Con Sáez es un peligro. 9. Halina´s Forte. Ahora la monta el "mago". 12. R. Harper Rose. Siempre la han considerado clásica en Florida.

10a) 9. Hard to Justify. Sus ejercicios indican plena recuperación, correrá como nuestro Best Bet para el viernes en Churchill Downs.

11a) 13. Just F Y I. Es la campeona y debe demostrarlo. 14. Leslie´s Rose. Lució inmensa en Keeneland. 3. Where´s My Ring. Esperan gran carrera. 8. Tarifa. En muchos sectores dan por descontada su victoria. 12 Power Squeeze. Cada vez lo hace mejor.

En resumen esta es la combinación recomendada para este viernes en Churchill Downs:

6a) 2-3-10

7a) 5-7-10

8a) 4-9

9a) 9-11-12

10a) 9

11a) 3-8-12-13-14