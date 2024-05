Mira cuántos entrenadores venezolanos han participado en el Kentucky Derby

El entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. participará este sábado 4 de mayo del 2024, en la edición 150 del Kentucky Derby, con el ejemplar Grand Mo the First, el cual será conducido por el jockey Emisael Jaramillo, en el óvalo de Churchill Down, en distancia de 2.000 metros.

Trainers criollos en la Carrera de las Rosas.

El primer entrenador venezolano en haber presentado un ejemplar en el primer paso de la triple corona de Estados Unidos, fue el recordado Juan Arias, y en la edición que todo venezolano recuerda, 1971, con el tresañero Cañonero, y la conducción del Gustavo Ávila, para sorprender a todo el mundo del hipismo en ese momento.

Al año siguiente Arias, volvería a presentar otro purasangre, Hassi’s Image, el cual finalizaría 11 en esa ocasión. Luego de Arias, ocho han sido los preparadores venezolanos que ha logrado presentar y hacer correr a un caballo en la Carrera de las Rosas, el primer sábado del mes de mayo. Así lo publicó el periodista Alfonso Rodríguez Vera, en su cuenta personal de la red social X.

El segundo en la lista es Manuel Azpúrua, quien presentó a Setn’Go en la edición de 1974, y el cual finalizaría de 16, y el último, hasta los momentos, fue Gustavo Delgado, quien lo ha hecho en tres oportunidades (2016-2019-2023), y lograr ganarlo en su tercera oportunidad con Mage, y en dupla con el zuliano Javier Castellano, para ser la segunda yunta criolla en ganar el Kentucky Derby.

Este año, Víctor Barboza Jr. se va a convertir en el noveno entrenador venezolano en participar con un caballo en el primer pasado de la triple corona del hipismo norteamericano.

Han llegado pero no ha corrido

Este mismo año, José Francisco D’Angelo logró entrar en el listado de participantes, con el caballo No More Time, el cual iba a ser conducido por Javier Castellano, pero una fractura en un trabajo, lo sacó de la competencia, y en el 2020, Juan Carlos Ávila logró entrar con el purasangre King Guillermo pero fue retirado en la semana previa de la misma por una lesión.