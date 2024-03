Aquí el Best Bet y los Tips Jueves Gulfstream Park 07-03-2024

Interesantes reuniones convoca el Championship Meet en el Hipódromo de Gulfstream Park, en Hallandale Beach, Florida, donde este jueves 7 de marzo, están programadas nueve carreras y si el clima lo permite, se disputarán tres competencias sobre pista de grama, cinco sobre tapeta y una sobre la pista principal de arena. De persistir el tiempo lluvioso como en el día anterior las carreras de grama serán de nuevo llevadas a tapeta, por lo que quedaría el programa con ocho competencias sobre la pista sintética y una sobre arena.

La prueba mejor dotada de la tarde, en cuanto a premios se refiere será la última, novena en el orden, un Allowance Optional Claming de $91.000 en distancia de 1000 metros sobre grama para potras de 3 años. Si persiste la lluvia en la zona, esta prueba se trasladará a la pista de tapeta. La jornada hípica de Gulfstream Park tiene pautado su inicio para la 1:10 pm (Hora del Este USA), que corresponde a las 2:10 pm (Hora de Venezuela).

En la reunión hípica de este jueves 7 de marzo de nuevo se programa el multitudinario juego del Pick Six, que es llamado Rainbow Six en Gulfstream Park y arranca desde la cuarta carrera, cuya partida debe darse a las 2:40 pm (Hora del Este USA) equivalente a las 3:40 pm (Hora Venezuela).

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las 6 carreras Válidas del Pick Six, que a la vez sirven como información para combinar el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick 3 y Daily Doubles contenidos dentro de esas seis competencias.

Cuarta Carrera. 2. WonderfulVenezuela. De riguroso turno en el grupo luego de su prueba anterior con Paco López que repite sobre su lomo. 8. Mathurine. Debutó ante un lote muy superior, aquí debe decidir 1. Time Miss Ya reapareció y va muy liviana, puede ser la sorpresa.

Quinta Carrera. 3. Space Launch. Ya ganó con Irad sobre pista de tapeta, es el ejemplar a ganarse. 7. Alley Oop Johnny. Lo hizo muy bien de reaparecida en su penúltima actuación, debe decidir. En esta carrera corre nuestra línea doble 3-7.

Sexta Carrera. 1. Chloe´s Toy. Ya José Luis Ortiz la conoce y su velocidad obliga a considerarla en este recorrido corto. 2. Greek Mojo. A veces se faja y va bien montada para este compromiso. 6. Starship Nebula. Mas de dos años sin correr para su anterior y reapareció ganando, mejor no subestimarla. 4 Mo Touring. La insistencia de Irad Ortiz Jr. luego de su reciente segundo puesto, es reveladora.

Séptima Carrera. 3. Good Rapport. Posee actuaciones en New York ante superiores, le dan el mando a Javier Castellano. 7. Es la velocidad y va con yunta de confianza 2. Austonian. En California lo hacía muy bien, puede reivindicarse.

Octava Carrera. 1 Falfurrias. Sus actuaciones luego de reaparecer son muy destacadas, José Luis Ortiz lo conoce. Correrá como nuestro Best Bet para la jornada de este jueves 7 de marzo en Gulfstream Park.

Novena Carrera. 5. Rainy Night. Ha mejorado y puede repetir con Javier, ya conoce la grama y la tapeta. 3. Demar´s Legacy. Todas las pelea y puede ser el buen dividendo en la carrera de cierre. 4. Imaboutago. Ejemplar irlandés que debutó mostrando velocidad, es lógico aspirante.

En resumen, esta es nuestra combinación recomendada para el jueves 7 de marzo en Gulfstream Park.

4a) 1-2-8

5a) 3-7

6a) 1-2-4-6

7a) 2-3-7

8a) 1

9a) 3-4-5