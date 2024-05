Aquí el Best Bet y los Picks para Gulfstream Park 24-05-2024

Avanza el Royal Palm Meet en el Hipódromo de Gulfstream Park, continúa la semana hípica en el circuito principal de Florida este viernes con nueve carreras a escenificarse, una de ellas en la pista principal de arena, tres más sobre superficie de grama o césped y las cinco restantes sobre la pista sintética o tapeta.

El programa dará inicio a la 12:55 pm. y en el mismo se ha incluido el interesante juego del Rainbow Six, cuyo factor multiplicador mínimo es de $0,20. La primera Válida para el Rainbow Six será la cuarta carrera, cuya partida fue fijada para las 2:25 pm. Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Rainbow Six, que a la vez funcionan como selección para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick3 y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Cuarta Carrera. 7. Kaitie Kait. Tratará de sorprenderlas rematando al final. 2. Chloe´s Toy. Todas las pelea y esta no será la excepción. 1. Condora. Buscará someterlas en base a velocidad.

Quinta Carrera. 2. Henley´s Joy. Lo hizo muy bien en su anterior con Miguel Vásquez, nos agrada. 4. Gran opción de repetir con Zayas. 7. Mr Crowley. Batallará de principio a fin.

Sexta Carrera. 4. Taking It All. En su anterior mostró transformación física. Correrá como nuestro BEST BET para el viernes en Gulfstream Park.

Séptima Carrera. 7. Go Margie Go. Parece gustarle la pista sintética. 8. Dontmesswithtess. Posee actuaciones que la proyectan como firme aspirante. Línea Doble.

Octava Carrera. 7. Abrir Caminos. El zaino chileno buscará hacerle honor a su nombre. 5. Bella Future. Con opción de extender la racha de victorias. 4. Portofino. Tiene carreras ante grupos superiores, es peligroso. 8. Nichiren. Buenos números para sorprender.

Novena Carrera. 7. Urban Legend. Lo prueban en tapeta, tiene la velocidad y una dupla de profesionales destacada. 3. Rivertrance. Cuidado con este que puede mostrar en el debut que tiene clase. 2. Power of Justice. Pedigreé y monta obligan a considerarlo.

En resumen esta es la combinación recomendada para el viernes 24-05-2024 en Gulfstream Park:

4a) 1-2-7

5a) 2-4-7

6a) 4

7a) 7-8

8a) 4-5-7-8

9a) 2-3-7