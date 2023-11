Abraham Campos recomienda a este ejemplar con característica de línea para el 5y6 dominical

El equipo de periodistas de Meridiano Web, se trasladó este miércoles 1ro de noviembre hasta el hipódromo La Rinconada, para asistir a la jornada de ajustes y buscar información con los jinetes y los entrenadores quienes van a estar presente en la reunión 43, a realizarse este domingo 5 de noviembre, ademas extendemos las felicitaciones al trainer Campos por el triunfo obtenido con Maximus Fortune, conducido por Maykor Ibarra en la última válida del 5y6 Nacional de pasada reunión 42.

Entrenador, para este domingo 5 de noviembre tiene 2 presentados. Comienza en la segunda válida del 5y6 con el ejemplar Chon Brady conducido por Maykor Ibarra ¿Cómo estuvo su preparación?

-Es un caballo que viene prácticamente de turno, viene de llegar segundo de Ping Pong. Todos vieron como lo hizo Ping Pong, subió de lote. Este caballo Chon Brady anda muy bien, sus condiciones son óptimas. Lo repite Ibarra nuevamente y creo que este ejemplar tiene todos los papeles en regla para ganar en está segunda válida. Así se lo recomiendo como una línea.

Culmina su compromiso en la sexta válida con Yankee Estefanía, una potranca debutante montada también por Maykor Ibarra ¿Cómo estuvo su preparación?

-Presentamos a una potranca que viene a su estreno, viene precedida de buenos entrenamientos, buenos trabajos. La carrera no es nada fácil, pues son muchas debutantes, son dosañeras, sexta válida, pero espero una muy buena carrera con Yankee Estefanía. Le recomiendo que no se olviden de ella, no la dejen fuera de sus combinaciones.

Sobre el Clásico Internacional Simón Bolívar (G1) realizado el pasado domingo 29 de octubre aquí en La Rinconada ¿Qué le pareció el triunfo de Rod Hendrick?

-El Simón Bolívar estuvo muy bueno con el caballo Rod Hendrick. Felicito a sus conexiones y felicito también a las conexiones del caballo Padel que corrió muy bien.