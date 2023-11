Con este ejemplar Gabriel Márquez quiere tumbar los cuadros del 5y6 el domingo en La Rinconada

Como es costumbre, este miércoles el equipo de Meridiano hizo presencia en el Hipódromo Internacional La Rinconada para conocer las impresiones de los protagonistas de la reunión número 43 que se va a realizar este domingo 5 de noviembre del 2023 en el óvalo de Coche, con una agenda de diez competencias, y la presencia del 5y6 nacional desde la quinta carrera de la tarde.

En esta oportunidad, se entrevistó a el entrenador Gabriel Márquez que va con cuatro purasangres inscritos en la jornada dominical, el trainer inicia con el caballo King of Success en la tercera del programa, el cual dijo: “es un ejemplar ganador de tres en un lote de ganadores de cuatro y cinco, pero él anda muy bien, tiene clase, tiene calidad, creo que va a estar decidiendo, y me gusta en las no válidas”, puntualizó.

Por su parte, sobre la yegua Rosa Amelia que va en la séptima del programa, indicó. “en su última carrera mejoró bastante, no la dejen fuera de sus combinaciones, es una carrera bastante pareja, gana cualquiera”.

Mientras que, en la octava de la tarde del domingo, tiene al purasangre Gran Moto, en cual expresó: “va con el beneficio del descargo, el jockey (Derrick) Dellan, el muchacho lo está haciendo bien, yo creo que este caballo va a ser el verdadero golpe de lujo del 5y6”, sentenció.

Por último, participará la potra de dos años, La Azurra, sobre la cual comentó “va a reaparecer con la monta de Jhonathan Aray, Dios quiera que podamos cerrar el telón en el paddock de ganadores”, puntualizó al final el trainer que va tercero entre los entrenadores en el último meeting del año con seis fotografías.