¡Última hora! Dani Alves está cerca de salir de prisión por esta razón

Las horas más recientes del brasilero Dani Alves podrían cambiar inesperadamente. Todo producto a que el jugador, senteciado a cuatro años de prisión; acusado de violar a una joven de 23 años en diciembre de 2022, podría abandonar el sitio de reclusión, en espera de la resolución de su apelación al dictamen inicial, según el periodista Carlos Quílez.

El comunicador de 'Tot es Mou' de TV3, detalló que tanto la defensa de Alves como desde la acera de la presunta víctima recurrieron la sentencia de la Audiencia de Barcelona, situación de la que pretendería agarrarse el carioca para abandonar las rejas de forma provisional.

"La sentencia de cuatro años y medio de cárcel provocó la interposición de recursos por parte de la Fiscalía, que ya la ha presentado, y también de la defensa de Dani Alves. La Fiscalía pide más pena y la defensa, la absolución", dijo el periodista.

Su salida de prisión es probable

La decisión ya está en manos de la Audiencia a la que fue presentado el recurso y Carlos Quílez da un alto porcentaje de que pueda darse, sobre todo, después de un panorama oscuro con el que se podía observar el futuro de Dani.

"En esta vista se verá si la Audiencia Provincial de Barcelona entiende que el señor Alves, a la espera de lo que diga el Tribunal Superior respecto al recurso, tiene que estar o no tiene que estar en prisión. Y la cosa está 50-50", expresó.

Esta misma semana, según Mundo Deportivo, lo impensado podría hacerse realidad, con un Alves saludando de nuevo desde las calles, fuera del presidio: "No sería imposible porque la sentencia nos dice que una parte sustancial de lo que dijo la víctima en la fase de instrucción no se lo acaba de creer el tribunal. Eso del 'ambiente de terror' no se lo acaban de creer".

Hay que recordar que este desenlace que atraviesa el jugador data desde el año 2022, cuando se habrían producido los hechos con la joven de 23 años en la discotteca Sutton de Barcelona. En enero de 2023 el brasilero viajó a España a enfrentarse a las acusaciones, sin pensar que eso lo llevaría a estar por más de un año en la penitenciaria, mientras se desarrollaba el proceso de investigación y juicio.

De esa manera, fue cuando en las fechas de 5, 6 y 7 de febrero se celebró el juicio, que días después cerraba con el dictamen de cuatro años y seis meses para el exjugador de equipos como Barcelona, PSG y Juventus; sentencia que, ahora, le da este nuevo escenario para reencontrarse fuera de prisión.