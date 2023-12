¡Todo listo! Este es el once con el que Barcelona saldrá a ganarle el clásico al Atlético de Madrid (+Alineación)

El FC Barcelona tiene un clásico a la vista contra el Atlético de Madrid y en el que se juegan más que tres puntos, que ayudarían a seguir a los azulgranas en el pelotón que lidera La Liga. Conscientes de esto el entrenador, Xavi Hernández sacó todo lo mejor que tiene para conseguir la victoria.

Dicen que lo que funciona se repite y Hernández aplicó este adagio al recurrir a los mismos hombres con los que enfrentó al Porto en su victoria (2-1) en la semana por Champions League. En el arco saldrá Iñaki Peña, que sigue siendo el titular mientras Ter Stegen se recupera de los dolores en la espalda, que lo han aquejado desde el último parón FIFA.

En defensa es donde pudieran existir dudas, no porque no sean los mismos que jugaron en Liga de Campeones, sino porque tanto Ronald Araújo y Jules Koundé pueden desempeñarse por la banda derecha, en la que ambos han admitido no es la posición que más les gusta. Así pues, queda claro que el otro acompañante en la zaga será Iñigo Martínez, al tiempo que Joao Cancelo actúe por la banda izquierda.

En el mediocampo Xavi sale con sus jugones y estará integrado por Frankie De Jong, Ikay Gundogan y Pedri, a falta de observar quien se desempeñe como el pivote posicional o si entre el alemán y el neerlandés hagan rotaciones constantes.

Finalmente, en ataque Robert Lewandowski ocupará el carril del centrodelantero, acompañado por Joao Félix en izquierda y Raphinha por el lado diestro. Así pues, con este equipo en cancha el Barcelona quiere sumar los 3 puntos, que le ayuden a dejar atrás a los colchoneros y tomar en solitario la tercera casilla con 34, además de acercarse a los líderes del torneo, Girona y Real Madrid, quienes ostentan 38 unidades.