¿Problema para Xavi? Este jugador se sinceró y admitió que no le gusta jugar la posición en la viene desempeñándose con el Barcelona (+Video)

De cara al próximo clásico de mañana entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por La Liga, los protagonistas hablan y siempre van dejando titulares interesantes para el debate. Uno de los referentes en expresarse fue Ronald Araújo, futbolista fijo para Xavi Hernández en las alineaciones, pero que admitió que no le gusta jugar la posición con la que ha visto minutos en los últimos encuentros.

"La verdad, no me gusta jugar de lateral, esa es la realidad", dijo de inicio el defensa uruaguayo, en una entrevista en Bein Sports. Eso sí, luego matizó su declaración y expresó que se aboca a cumplir donde el técnico se lo ordene: "pero yo siempre digo, donde me pida el técnico y el equipo voy a jugar y dar el máximo".

Con todo y eso, Ronald siguió su confesión y apuntó a que la zona de la defensa en la que mejor siente que se ven sus mimbres en la zaga central: "obviamente que me siento muy cómodo jugando de central porque es mi posición natural y es donde puedo dar el 100%".

Ante este panorama, su DT, Xavi, fue cuestionado en rueda de prensa por los gustos del uruguayo y de Koundé (quien también prefiere jugar de central) y lanzó el listón más hacia el lado de los técnico de sus selecciones: "Problema será para los seleccionadores porque en su país juegan de lateral. Conmigo han jugado de central, atacamos con tres y siguen jugando de central y alguno sí que tiene que caer a banda cuando defendemos, pero los dos juegan donde les dice el míster. He conversado con ellos y se adaptan perfectamente a la posición".

Atlético como próxima batalla

Desde el FC Barcelona saben que el juego contra los colchoneros es un duelo clave en sus aspiraciones por ganar esta liga y en el deseo de no descolgarse del pelotón que lidera el campeonato. Araújo es consciente en las armas más fuertes de un Atlético, que viene aceitado, con goleada en Champions League 3-1 contra el Feyenoord.

"El Atlético es un gran equipo, tiene jugadores muy importantes y muy buenos, como Antoine (Griezmann) y Morata, que están en un gran momento. Es un equipo que el año pasado hizo una segunda vuelta muy buena, sabemos lo competitivos que son, lo difícil que son a nivel defensivo, pero intentaremos buscar nuestras herramientas y nuestro fútbol para superarles", apuntó el zaguero, tercer capitán del Barcelona, por detrás de Sergi Roberto y Ter Stegen.