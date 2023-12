Presidente del Atlético de Madrid calienta el clásico contra el Barcelona y dijo esto de Joao Felix (+Video)

Uno de los clásicos españoles, entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, está a solo horas de su puntapie inicial. Con todo y ese panorama, los protagonistas de ambos bandos ya empiezan a vivir lo que será una batalla clave -en las aspiraciones de los dos de quedarse con esta liga- y van calentando la previa del encuentro, como Enrique Cerezo, el presidente de los colchoneros.

El mandatario del equipo, también de la capital de España, estuvo en un diálogo en 'El Larguero', de la Cadena Ser, y se refirió a uno de los actuales referentes del club azulgrana, pero que aún forma parte del Atlético: Joao Felix.

"Siempre pienso que el fútbol es espectáculo y hay que ver a los equipos con los mejores jugadores. Por supuesto, Joao Félix es un jugador magnifico", respondió de inicio, a la posibilidad de que el portugués no pueda ser de la partida en este duelo contra los culés.

En el momento de subir el nivel de las preguntas y se dejara en la mesa el salseo sobre que Joao pueda besarse el escudo del Barcelona, después de un hipotetico gol suyo, el presidente no rehuyó a la pregunta y dijo: "Ten en cuenta que muchos jugadores besan el escudo, yo no sé qué tendrá en la cabeza ahora mismo, hace dos años que no hablo con él, pero, realmente, si besa el escudo del Barcelona es porque siente al Barcelona, si no, no lo besaría".

Su actuación estelar

En el ideario de ambas aficiones, seguramente, está el nombre de Joao Felix como uno de los jugadores que pueda deleitarse en este compromiso, el mismo Cerezo es consciente y lo reconoce sin irritarse: "No me extrañaría que Joao tuviera su gran tarde, pero si no es asi, pues será la siguiente".

Esta declaraciones no es la única que viene lanzando el mandatario sobre el atacante portugués, porque en la presentación de su libro, 'Cerezo. 75 miradas y más para 75 años' -este pasado jueves- también dijo: "Espero que si el domingo Joao Félix mete gol con el Barça no lo celebre".

Lo cierto es que la famosa 'Ley del ex' en el fútbol, que consiste en que un jugador que antes vistió los colores de un club le marque estando ahora con otra entidad, está latente para este domingo a las 4:00pm (hora de Venezuela) y de ambos lados, porque tanto los azulgranas y colchoneros tienen futbolistas que conocen los dos vestuarios como Antoine Griezmann y Memphis Depay.