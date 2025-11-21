Sadio Mané sobre Cristiano: "Es un ejemplo para todos los futbolistas del mundo"

Suscríbete a nuestros canales

El delantero senegalés Sadio Mané, compañero del astro portugués, Cristiano Ronaldo en la liga saudí, ha ofrecido unas declaraciones contundentes que resaltan el profesionalismo, la mentalidad y la dedicación del cinco veces Balón de Oro. Mané no escatimó elogios al describir su experiencia junto a Cristiano.

Un atleta completo con hambre insaciable

Al ser preguntado sobre lo que significa compartir equipo con Cristiano Ronaldo, Mané manifestó su asombro ante la rutina diaria del portugués:

"Viendo la televisión, viéndolo, leyendo sobre él, las noticias, todo. Sobre su dedicación, su mentalidad, su profesionalismo... ¿Qué se siente al estar en el vestuario con alguien como Cristiano ahora? ¡Wow! Vine aquí y lo conocí, y creo que es lo mismo que vi. Simplemente increíble."

El senegalés, conocido por su propia ética de trabajo, subrayó la inagotable motivación de su compañero, incluso a una edad avanzada para un deportista de élite:

"Tiene hambre todos los días. Incluso a los 41 años, es un atleta. Un atleta completo. ¿Sigue llegando temprano a entrenar? Está entrenando porque para él, el entrenamiento está en su sangre. Él siempre... llega temprano, sí, seguro, y también se va normal como todos, pero su mentalidad, su hambre de ganar... Nunca lo he visto llegar tarde, nunca, nunca."

El profesionalismo como máxima

Para Sadio Mané, el impacto de Cristiano trasciende los goles y los títulos. El delantero africano lo considera una referencia universal en el deporte:

"El profesionalismo que tiene es simplemente asombroso para mí. Es solo un ejemplo para todos los futbolistas del mundo. Este es Cristiano."

Las declaraciones de Mané confirman que, a pesar de su movimiento al fútbol de Oriente Medio, la disciplina y el afán competitivo de Cristiano Ronaldo se mantienen intactos, sirviendo de inspiración para sus compañeros de equipo y revalidando su estatus como uno de los deportistas más influyentes de la historia.