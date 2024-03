Ronaldo definió su mejor once de la historia del fútbol (+Video)

Ronaldo Nazario es considerado por muchos como uno de los mejores delanteros de la historia, tras vestir colores como los del FC Barcelona y Real Madrid. Algunos suelen destacarlo como uno de los últimos grandes atacantes que se vio en el balompié y con todo esa trayectoria es una voz autorizada para definir quiénes deben integrar el mejor once del deporte que lo hizo todo un conocido.

Para 'El Fenómeno' el mejor portero de la historia ha sido Gianluigi Buffon, que defendió el arco de Italia en la Copa del Mundo que ganaron los azurros en 2006. Así también desingó a dos de sus compatriotas en la formación en defensa, dando a Cafú la banda derecha y a Roberto Carlos el izquierdo, definiendo por el centro a dos italianos: Paolo Maldini y Fabio Cannavaro.

En el mediocampo, el otrora delantero sorprendió por sus tres seleccionados, no porque no tengan los pergaminos para estar ahí, sino porque en su época de jugadores no eran propiamente apegados a la vocación defensiva y siempre se caracterizaron por su talento en ofensiva. El brasilero consideró idóneos a otro compatriota suyo, como Pelé, completando esa zona histórica con otros dos campeones del mundo como Maradona (1986) y Zidane (1998).

El tridente de Ronaldo

Ronaldo sabe que su paso por el fútbol fue tan bueno y de cómo lo tiene tan bien considerado el balompié, que fue capaz de reservarse un lugar en su consideración como el mejor ataque de la historia. Para el brasilero, Lionel Messi es el indicado para ir por el lado derecho, Cristiano Ronaldo por el izquierdo, dejando ese centro del ataque solo para él.