¿Qué tiene esta Vinotinto? Esto le dijo Ronald Vargas a Merie Ferro en cuanto a la comparativa con procesos anteriores (+VIDEO)

Los pioneros en el fútbol tienen mucha importancia porque ellos los que se encargaron de abrir el camino para otros. Ronald Vargas es, justamente, uno de esos nombres que iniciaron la rebeldía futbolera de La Vinotinto y que hoy se atreve a analizar el presente de la selección nacional, al tiempo de comparar lo que ve distinto en el grupo actual con otros que él disfrutó.

"Se siente un hambre de querer estar allí (en la selección) que no se sentía (antes), sin criticar a ningún proceso ni proyecto anterior, porque es muy fácil criticar y ver las cosas desde afuera", expresó de inicio Vargas, en medio de una entrevista con la periodista Marie Ferro.

"De lo que se vive hoy con esos primeros partidos que se han jugado, yo me caso más con el partido contra Paraguay acá (en Maturín) por la actitud que se mostró. Yo creo que Venezuela está para ganar, no solo porque hayamos enfrentado a Paraguay y Brasil. Con el que tenga enfrente, jugando de esa manera, va a tener posibilidad (Venezuela) de sumar siempre puntos", dijo el histórico volante criollo.

El partico contra Brasil

Para Ronald Vargas escuchar que nombran a la selección de Brasil es algo que le trae muchos recuerdos, porque justamente de sus botas se firmó el segundo gol para sellar la primera victoria en la historia de La Vinotinto contra el cinco veces campeón del mundo, en aquel amistoso jugado en 2008 en Boston, Estados Unidos.

Recientemente, contra los brasileños se vivió otro resultado para enmarcar: el empate a uno en el Arena Pantanal, con la excelsa chilena que firmó Eduard Bello, y el exvinotinto contó cómo lo vivió.

"Tuve la oportunidad de apoyarlos en la radio y tenía que verlos. No me importaba irme a dormir a las cinco o seis de la mañana, me tocaba verlo y vivirlo", sentenció el volante criollo que se retiró de los gramados en 2021 y que estará presente en el estadio Monumental para el partido de hoy contra Ecuador.