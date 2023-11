La promesa que hizo Cristóbal Soria si La Vinotinto clasifica al Mundial 2026 (+VIDEO)

Cristóbal Soria es un rostro muy conocido en el mundo de los comentarios del fútbol por las elocuentes frases que deja en cada edición en ‘El Chiringuito de Jugones’. Ahora, el tertuliano se encuentra en Venezuela de la mano de Meridiano TV, y fiel a su estilo soltó en la señal una promesa si La Vinotinto logra posicionar su nombre en el mundial de 2026.

"Voy a lanzar una cosita, si nos metemos en el mundial (Venezuela), nos vemos otra vez aquí", dijo Soria en Tercer Tiempo, el programa que lo ha vestido como invitado de lujo y que destaca en los análisis del balompié de los especialistas en deportes.

Desde su aterrizaje en tierras venezolanas, el reconocido panelista español ha mostrado mucho optimismo por ver a La Vinotinto en el mundial a celebrarse en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, además, de alabar el presente de la selección nacional, a solo horas de medirse contra Ecuardor y con Perú.

"Han conseguido que yo tenga una ilusión tremenda por el partido de mañana, yo sé que me voy a despertar vibrando con el partido de mañana en Maturín", expresó Soria este 15 de noviembre.

Al tiempo en que ufanó de que podrá vivir por primera vez un encuentro en el estadio Monumental: "Llevo años escuchando de Maturín, de lo que pasa cuando juega La Vinotinto y mañana yo lo voy a ver en primera persona, no me lo va a contar nadie, me encanta".