Cristóbal Soria se une a la fiebre Vinotinto en Tercer Tiempo

Una de las figuras del momento en las redes sociales en el apartado de futbol es Cristóbal Soria, quien se encuentra en Venezuela para vivir el compromiso de la “Vinotinto” ante Ecuador y aprovechó la oportunidad para llegar a Tercer Tiempo a través de Meridiano Televisión.

Soria, estuvo invitado en el programa del balompié de los especialistas en deportes en donde conversó sobre su sentir desde su llegada a Venezuela. “Han conseguido que yo tenga una ilusión tremenda por el partido de mañana, yo sé que me voy a despertar vibrando con el partido de mañana en Maturín”.

“Llevo años escuchando de Maturín, de lo que pasa cuando juega La Vinotinto y mañana yo lo voy a ver en primera persona, no me lo va a contar nadie, me encanta”, finalizó en español que espera vivir al máximo la experiencia en Venezuela.