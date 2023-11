Eliminatorias: Estos serían los jugadores Vinotinto que enfrentarían a Ecuador (+Posible alineación)

El próximo jueves 16 de noviembre la Selección de fútbol de Venezuela retomará las acciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Vinotinto se verá las caras ante la Selección de Ecuador en el Estadio Monumental de Maturín, por el encuentro correspondiente a la quinta jornada del premundial.

El seleccionador nacional, Fernando “Bocha” Batista, junto al resto del cuerpo técnico de la delegación venezolana, presentó la lista de 27 jugadores que fueron convocados a vestir la elástica Vinotinto en la última doble fecha FIFA de Eliminatorias del 2023.

El estratega argentino de la Vinotinto sostuvo la misma base de jugadores presentes en la pasada lista de convocados para la doble fecha FIFA Eliminatoria del mes de octubre. De esta manera, Batista no presentó nuevas caras para los enfrentamientos ante Ecuador y Perú, mientras que la única ausencia dentro del listado es el ex jugador del Inter Miami, Josef Martínez.

Presente de la Vinotinto

Tras haber arrancado de la peor manera, al caer derrotado 1-0 ante Colombia en el Estadio Metropolitano de Fútbol Roberto Meléndez en Barranquilla, el equipo dirigido por Fernando Batista parece haber encontrado su mejor juego en las últimas fechas, tras encadenar una seguidilla de grandes resultados.

Sin ir muy lejos, en la última ventana de octubre, la Vinotinto firmó un histórico empate en condición de visitante ante Brasil en condición de visitante; mientras que, en la siguiente jornada, le propinó un histórico 3-0 a su similar de Chile en el Estadio Monumental de Maturín, recinto que se ha convertido en la casa de la Selección en el inicio del premundial.

Posible XI ante Ecuador

El seleccionador nacional de Venezuela ha conformado un once de gala en las últimas jornadas, con el que todavía no ha conocido la derrota. Teniendo la misma base de jugadores convocados que en la pasada doble fecha FIFA, con ninguno de ellos lesionado tras la pronta recuperación de Yeferson Soteldo, Batista alinearía a los once titulares de gala para hacer valer la localía de nuevo.

Portero: Rafael Romo.

Defensas: Alexander González, Wilker Ángel, Yordan Osorio, Miguel Navarro.

Centrocampistas: José “Brujo” Martínez, Yangel Herrera, Samuel Sosa, Eduard Bello.

Delanteros: Yeferson Soteldo, Salomón Rondón.