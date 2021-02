Mahrez "no está feliz en Manchester" , advierte el seleccionador argelino

Premier League

El seleccionador nacional argelino, Djamel Belmadi, asegura que el extremo internacional Ryad Mahrez "no está feliz en el Manchester City", una situación que preocupa en Argelia ante los retos que afronta esta temporada, incluida la defensa del título de Campeón de África.



"Mahrez no está contento en Manchester porque no juega a menudo y es un luchador que quiere jugar todos los partidos para su equipo. No puedo pedirle que deje su club para jugar más en otro, porque no soy su agente, pero lo más importante es que se mantenga en forma y esté preparado para los próximos partidos de la selección", explicó el técnico.



Belmeldi quiso, no obstante, romper una lanza frente a los aficionados en favor del habilidoso atacante, alma del equipo que en 2019, y contra todo pronostico, alzó la el torneo continental africano.



"Es nuestro capitán. Entiendo el miedo de los aficionados, pero, en mi opinión, tiene la capacidad de recuperarse una vez más. Yo confío en él", concluyó en declaraciones difundidas hoy por la prensa argelina.



25 PARTIDOS Y SEIS GOLES



El extremo, ganador en el pasado del balón de oro africano, ha hasta la fecha esta temporada un total de 25 partidos con los "citizens" de Pep Guardiola, en los que anotado seis goles y dado seis asistencias.



Titular en diez de los doce primeros encuentros de la temporada, su estrella e influencia se ha ido apagando a lo largo de diciembre, mes en el que disputó apenas 20 minutos en los últimos cuatro encuentros.



Desde el empate sin goles, contra el Manchester United en la Premier hace mes y medio, solo ha entrado dos veces en el once titular de un equipo con mucha y muy buena pólvora en ataque.



Liderada por el belga De Bruyne, en la exuberante nómina de atacantes del City compiten nombres como Sterling, Fodden, Bernardo Silva, Gabriel Jesús, el Kun Agüero o un Ferrán Torres en estado de gracia.



POSIBLE INTERÉS DEL REAL MADRID



La suplencia de Mahrez es objeto de preocupación y debate desde principios de enero en Argelia, desde donde apunta con insistencia que de seguir la situación el argelino podría forzar un traspaso en verano rumbo al Santiago Bernabéu.



Una opción que ahora los medios argelinos creen que cobra nuevos bríos no solo por la falta de minutos de Mahrez en Manchester, si no también por la desilusión en torno a Vinicius Jr. y las dificultades del fichaje soñado por Florentino Pérez de Mbappe, tentado a seguir en París.



"La dura competencia es parte del alto nivel y estar en el banquillo también, incluso para una estrella. Quienes aconsejan a Mahrez que cambie de club no se equivocan del todo. Podría encontrar su sitio y revivir en otro club, aunque nada le garantiza mejor tiempo de juego y menos presión en uno de los mastodontes ingleses y europeos del momento", afirmaba ya hace un mes el periodista argelino Rafik Tadjer. EFE