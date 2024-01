¿Por qué Lionel Messi no podrá jugar este torneo con el Inter de Miami?

El reloj sigue su curso y falta cada vez menos para volver a ver en acción a Lionel Messi vistiendo los colores del Inter de Miami. Sin embargo, una noticia sorprendió a los hoy seguidores de esta unión: el argentino no podrá jugar con el club la próxima US Open Cup, ¿la razón? La MLS anunció que sus cubles no dirán presente en este certamen.

Pese a ser el torneo más antiguo en suelo estadounidense, desde 1914, en cuanto a fútbol se refiere, en el 'Consejo de Dueños de las franquicias de la MLS' decidieron poner pausa, con clara intención de aligerar el calendario de sus oncenas en este 2024. Con todo y eso, la representación de estas vacantes estarán a cargo de la MLS NEXT Pro, segunda división del balompié en este país.

El cronograma de los equipos ya se avisoraba más cargado con la inclusión de la -todavía nueva- Leagues Cup, donde compiten escuadras norteamericanas y mexicanas, por lo que la Open Cup partía como la más prescindible, sobre todo, tomando en cuenta que -desde que están los equipos de la Major League Soccer (1996)- las 26 ediciones han sido ganadas por las oncenas de esta primera división.

La espinita de Messi

El Inter de Miami ya jugó la final en la edición anterior de este torneo, que viene siendo lo que en otros países es como la Copa del Rey (España) o la FA Cup (Inglaterra), pero con un desenlace amargo para sus aspiraciones.

En el duelo decisivo cayeron contra el Houston Dynamo (2-1) y ni siquiera pudieron contar con la presencia de Messi, quien por ese 27 de septiembre sufría molestias físicas. Ese pudo ser el segundo título del argentino con el equipo y de todo el Inter en su historia, después de coronarse en penales por primera vez en la League Cup.

Con todo y eso, la entidad rosa ya está cerca de retomar la acción en la MLS, desde que se anunció el regreso de la competición el 2 de febrero. Para esa fecha el conjunto del argentino deberá medirse ante el Real Salt Lake, no sin antes atravesar una especie de mini pretemporada.

El primero choque de ese cronograma será contra la selección de El Salvador el 19 de enero de 2024 en Cuscatlán, después el 29 de enero tienen un compromiso con la escuadra de Neymar, el Al-Hilal (sin la presencia del brasilero por lesión). Posteriormente, hay un duelo con morbo, porque podría darse el reencuentro entre Messi y Cristiano Ronaldo, en el compromiso contra el Al-Nassr el 1 de febrero.

Las veladas restantes serán contra Hong Kong Team (4 de febrero), en el Estadio de Hong Kong, Vissel Kobe (7 de febrero) en el Estadio Nacional de Japón, para cerrar el 15 de febrero contra Newell’s Old Boys en el DRV PNK Stadium, en un partido con carga emotiva por ser el primer equipo en la vida del campeón del mundo.