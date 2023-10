MLS: ¿Qué necesita el Inter Miami de Lionel Messi para clasificar a los playoffs? (+Numeritos)

El Inter Miami consumó su tercer partido consecutivo en la Major League Soccer (MLS) sin conocer la victoria, luego de que el pasado miércoles 4 de octubre cayera derrotado 4-1 ante el Chicago Fire en el Soldier Field de Illinois. De esta manera, los dirigidos por Gerardo el “Tata” Martino necesitan de un milagro para clasificar a la siguiente ronda del campeonato.

El combinado del sur de la Florida está penúltimo clasificado en la Conferencia Este a falta de tres jornadas por disputar de la temporada regular. “Las Garzas” tienen 33 puntos en 31 jornadas jugadas, a cinco puntos del Montréal, que es el equipo que delimita la zona de clasificación a los playoffs de la temporada.

Esto debido a que el sistema de clasificación a la postemporada de la MLS se divide en Conferencia Este y Oeste. Aquellos equipos que culminen entre la primera y la séptima posición en la temporada regular aseguran su lugar automáticamente en los encuentros de eliminación directa; mientras que los que culminen en el octavo y noveno puesto de cada conferencia se jugarán el cupo restante a un partido único.

¿Qué necesita el Inter Miami para clasificar?

El conjunto rosa de la MLS solo puede aspirar a los cupos del octavo y noveno lugar, puesto que solo puede alcanzar los 42 puntos, tres puntos menos que Nashville, que es el séptimo clasificado. No obstante, los dirigidos por Martino ya no dependen de si mismos para asegurar su lugar en los playoffs.

"Me voy con la tristeza de que nuestras chances se van esfumando. Ya no dependemos de nosotros. Pueden existir oportunidades si otros resultados nos ayudan. Pero hoy el problema no radica en qué hacen los rivales, también es que tenemos que ganar tres partidos y es el momento en el que tenemos peor rendimiento del equipo", expresó el “Tata” Martino.

De esta manera, el Inter Miami necesita ganar sus últimos tres encuentros de la temporada, que contempla los partidos ante Cincinnati el próximo sábado, y los dos duelos directos ante Charlotte el miércoles 18 en Florida y el sábado 21 en Carolina del Norte.

Además, el equipo de Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, necesita que ningún rival que está por encima de ellos (Charlotte FC, New York RB, DC United, NYC FC, Montréal y Chicago Fire) obtengan resultados positivos en las dos últimas jornadas a disputar, por lo que las chances de ver al siete veces ganador del Balón de Oro en los playoffs son verdaderamente bajas.