¡Efecto Lionel Messi! Dos jugadores del Inter Miami son convocados con su selección nacional

El Inter Miami se encuentra viviendo un momento dorado en la segunda mitad de la temporada desde la llegada de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba a la plantilla. El club del sur de la Florida se ha visto positivamente influenciado por el siete veces ganador del Balón de Oro, puesto que han encadenado nueve victorias consecutivas en todas las competiciones.

Asimismo, la interminable experiencia del capitán de la selección argentina ha sido punto de referencia para una plantilla joven como la del Inter Miami, puesto que tiene 25 años en promedio. De esta manera, Drake Callender y Benjamin Cremaschi fueron llamados con la selección de los Estados Unidos para los próximos encuentros amistosos de la selección.

Es la segunda convocatoria para Callender con la selección absoluta de los Estados Unidos y la primera para Cremaschi. El centrocampista con doble nacionalidad estadounidense y argentina, es el jugador más joven de la lista de convocados a sus 18 años.

Gregg Behalter, estratega de la selección de los Estados Unidos, mencionó que Cremaschi le llamó la atención previa a la llegada de Messi al equipo. "Tuvimos a Benja en el campamento en octubre [de 2022] antes del Mundial; estaba con nuestro grupo sub20 e inmediatamente me llamó la atención por su tenacidad e implacabilidad", dijo Berhalter. "Es un chico que jugaba fuera de su posición, a veces de extremo y de delantero, pero nunca se rindió. Nunca se rindió. Siguió corriendo, corriendo como un loco, y eso me demostró cómo era su mentalidad, y eso me impresionó mucho".

En cuanto a Callender, Berhalter calificó su progreso como "un ascenso constante". "Este es el segundo año que juega (con el Inter de Miami), jugando partidos, y se puede ver que está creciendo en confianza", dijo Berhalter. "Es muy atlético, muy oportuno a la hora de salir y atrapar centros, muy buen taponador. Afortunadamente para él, tuvo mucho que hacer a principios de año en el Inter de Miami, ha hecho un gran trabajo y se ha hecho un hueco en el equipo".

Estados Unidos se verá las caras contra Uzbekistán el 9 de septiembre en San Luis por el primer partido de la doble fecha amistosa. Tres días después el combinado americano jugará contra Omán en el Allianz Field de Minnesota. Callender y Cremaschi se perderán el partido del Inter de Miami del 9 de septiembre contra el Kansas City.