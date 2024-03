¡Lo dan por hecho! Así llegará Haaland para reforzar al Barcelona (+Video)

Dice aquel adagio popular que "cuando el río suena es porque piedras trae", y es, justamente, lo que está sucediendo con un nombre propio: el de Erling Haaland. Y es que se trata de todos los rumores que conducen sus caminos a unirse al FC Barcelona. De entrada, los detalles no apuntan a que esta opción vaya a ser inmediata, pero sí destaca que tan lejano no estaría de hacerse realidad.

El más reciente en hablar sobre esta posibilidad fue el periodista Jota Jordi, tertuliano del conocido programa español, el Chiringuito de Jugones. En la transmisión el comunicador fue tajante con su aseveración: "A mí no hay nadie que me haya dicho 'Haaland va a jugar en el Barca', pero todo lo que me han dicho sí que me hacen capaz de decir que Haaland va a jugar en el Barca de aquí a año y medio", al tiempo que agregó: "De verdad, todos los caminos lo están llevando al nuevo Camp Nou".

Lo curioso es que Jordi no es el único que se ha referido a esta idea del FC Barcelona, porque el conductor del programa 'La Posesión' en el diario Sport, David Bernabeu, también asomó este plan que se está armando en los alto mandos de la oncena azulgrana.

"Es imposible ficharlo inmediatamente. Hay que empezar a contar a partir del 26 (2026), que es cuando -en principio- Guardiola ya no va a estar en el City (Manchester)...la cláusula sigue siendo innombrable; 175 millones de euros. Pero Laporta quiere al noruego como reclamo para el 2026, en 2026 hay elecciones y la inauguración del nuevo estadio", dijo de inicio Bernabeu.

Un paso a la vez en Barcelona

Pese a estas informaciones que, sin duda, son una sorpresa y que -de concretarse- serían un golpe en la mesa de la entidad blaugrana, desde el Barca están orientados a dar un paso a la vez. La mirada estaría puesta en 2026 y el sueño de Haaland, pero, por lo pronto, el club debe seguir trabajando en la recuperación económica de este año.

El esa dirección, el mismo David Bernabeu contó que la entidad quiere recaudar la cifra de 200 millones de euros para la siguiente campaña (2024-25) y la forma de conseguirlo sería con la venta de jugadores, que luego permita reforzar al equipo en zonas como la del mediocentro y la del extremo izquierdo.