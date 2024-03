¿Quién será el reemplazo? Este es el principal candidato para ser el nuevo entrenador del Barcelona

El Fútbol Club Barcelona continúa trabajando en silencio para cerrar un acuerdo con el que será su próximo director técnico para la próxima temporada de La Liga EA Sports. El actual estratega en el cargo, Xavi Hernández, aseguró el pasado 27 de enero, fecha en la que el Barcelona cayó derrotado ante el Villarreal (3-5), que dejaría los banquillos del conjunto catalán al final de la presente temporada.

En este sentido, Joan Laporta, y el resto de la junta directiva del club, han sido los encargados de realizar una minuciosa búsqueda para encontrar al que será el nuevo director técnico del FC Barcelona.

Dicha lista de candidatos, como reconoció el presidente del equipo, Joan Laporta, en una entrevista exclusiva con el reconocido medio español “Mundo Deportivo”, se encuentra liderada por el mismo Xavi Hernández, puesto que el mandamás de la delegación catalana no tira la toalla con la posibilidad de convencer al estratega español de que se quede en el cargo.

Posibles candidatos al cargo

Xavi Hernández

Uno de los principales objetivos para que la leyenda del club firme una extensión de contrato es que consigan ganar un título al final de la presente temporada. Tanto el técnico como el presidente aseguran que hay posibilidad de ganar tanto el campeonato de Liga (el Barça está a ocho puntos del Madrid a nueve jornadas del final) como la UEFA Champions League.

Hansi Flick

El técnico alemán ha sido el principal candidato a llegar a los banquillos del Barcelona en los últimos dos meses. Al estar sin equipo, el entrenador de 59 años tiene libertad absoluta de aceptar y negociar contratos con cualquier club del mundo. A su vez, ha sido públicamente reconocido por el mandatario del club catalán, quien asegura le gusta más que cualquier otro técnico germano por su experiencia y palmarés.

Rafa Márquez

El actual director técnico de la cantera del FC Barcelona, Rafa Márquez, también ha sido considerado entre los principales candidatos para el cargo. No obstante, el mexicano no tiene el mismo recorrido que el resto de sus competidores, por lo que el ex jugador del Club León se encuentra en un segundo plano al resto de los candidatos ya mencionados.