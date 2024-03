¿Volverá al Barcelona? Lionel Messi se sincera sobre el conjunto culé

Una de las imágenes más icónicas de los úlimos años, sin duda, fue la de Lionel Messi despidiéndose del club que lo vio conquistar Europa: el FC Barcelona. Su marcha de la entidad catalana se dio en aquel verano de 2021, cuando tuvo que aterrizar de emergencia en el PSG. Han pasado años y parece que esa herida aún sigue abierta para el argentino, que volvió a recordar todo lo que aquello significó para él.

De entrada el campeón del mundo, en la edición de Qatar 2022, reconoció que jamás pasó por su mente abandonar al Barcelona en esa oportunidad y que su deseo estaba firme en seguir vistiendo de culé: "Fue difícil el cambio al irme al PSG, porque estaba muy bien en Barcelona y pensaba seguir ahí".

"No estaba preparado para irme, se dio todo muy rápido, debí rehacer mi vida de un día para otro" Conocí otra liga, otro club, un nuevo vestuario. Fue un cambio que no buscábamos y por eso costó al principio", agregó Messi.

Barcelona cambió su vida

La historia del argentino siempre ha destacado como el club azulgrana lo recibió siendo un niño y le ayudó a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Lionel, hoy con 36 años de edad, sigue dejando esta referencia y sus recuerdos de esos primeros instantes con el equipo.

"Para mí fue difícil cuando llegué a Barcelona. Era un niño y tenía que adaptarme a nuevos amigos, nuevo país, nueva ciudad, nueva gente, nuevo colegio. Me costó mucho al principio, pero pensaba que estaba haciendo lo que yo quería, jugar al fútbol, en un gran equipo como el Barcelona y eso me hizo poder seguir adelante, era impresionante y lo disfrutaba muchísimo. Siempre me han tratado muy bien en Barcelona, les estoy agradecido", expresó el futbolista.

Con todo y eso, la trayectoria de Messi en el Barcelona es ejemplar, resaltando sus 778 partidos jugados con el equipo y sus 672 goles marcados. Asimismo, pudo ayudar a ganar hasta 35 títulos oficiales, destacando esas cuatro UEFA Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15), los tres Mundiales de Clubes de la FIFA (2009, 2011, 2015) y sus 10 Ligas (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19).