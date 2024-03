UCL: Xavi Hernández se juega su cargo y pide unión antes de enfrentar al Napoli (+Video)

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación en la previa del crucial partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Nápoles. El técnico azulgrana, consciente de la importancia del encuentro, quiso quitar hierro a su futuro y centrarse en el objetivo colectivo.

"Mañana no soy el importante, lo es el club. Yo tengo fecha de caducidad. Con la unión del barcelonismo y con el campo lleno, toca vivir otra noche mágica. No priorizo mi persona, priorizo al club y al equipo. Siento su apoyo", fueron las palabras de Xavi, dejando claro que el foco debe estar en el Barça y no en su futuro.

Sobre la presión y lo que significa el jugarse su puesto como director técnico del club azulgrana, Xavi comentó que "Es el partido más importante de lo que llevamos de temporada. Estamos preparados e ilusionados. Hace cuatro años que no llegamos a los cuartos de final. ‘Competir’ es la palabra clave. El rival no pasa por su mejor momento, pero sigue siendo el vigente campeón de la Serie A. Necesitamos a la afición para vivir otra gran noche", analizó el técnico egarense.

Xavi pide unión y un llamamiento a la afición

Xavi pidió a la afición que "Montjuïc se parezca más que nunca al Camp Nou". "Los culés tienen que venir a animar y que esto sea una olla a presión. Que sean el jugador número 12 y que los jugadores sientan el apoyo", sentenció.

"Estoy muy contento con mis futbolistas. Mañana tenemos que estar unidos para estar en los cuartos de final de la Champions", Expresó el entrenador, quien espera ver un estadio lleno para uno de los partidos mas importantes de la temporada, donde el Barcelona se juega más que el pase a Cuartos de Final, la oportunidad de seguir ingresando dinero a sus arcas por competiciones diputadas.

Apoyo del vestuario y de los capitanes

Las palabras de Ter Stegen, quien compareció ante la prensa previamente confesando que le supo mal la dimisión en diferido de Xavi, fueron agradecidas por el técnico: "Agradezco las palabras de uno de los capitanes, me siento muy apoyado por el vestuario".

A pesar de la trascendencia del partido, la sombra del futuro de Xavi sigue planeando sobre el conjunto culé. El técnico azulgrana ha dejado claro que su prioridad es el club, pero su continuidad dependerá en gran medida del resultado ante el Nápoles. Inclusive, medios en España aseguran que en caso de caer eliminados, Xavi será cesado de su cargo como entrenador.

El Barça se juega gran parte de la temporada en un partido a vida o muerte. La afición azulgrana tiene la oportunidad de demostrar su apoyo al equipo y convertir el Estadio Olímpico Lluís Companys en una olla a presión para alentar a los suyos en la lucha por volver a luchar por títulos importantes.