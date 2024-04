UCL: ¡Se acordó de su amigo! El dardo de Luis Enrique a Xavi Hernández

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, fiel a su estilo y forma y de ser, se ha mostrado contundente en la rueda de prensa previa al partido de ida de cuartos de final de la Champions League contra el FC Barcelona. "El líder soy yo", ha afirmado, dejando claro que no hay duda sobre quién manda en el equipo parisino.

Luis Enrique, ha sido aún más tajante al ser cuestionado sobre quien es el mejor representante del "estilo de juego Barça". "Sin ninguna duda, yo soy el mejor representante del estilo Barça que Xavi", ha declarado, basándose en las estadísticas y los títulos.

"Nuestro objetivo es ser mejor que el Barça en los conceptos ofensivos. Me ha pasado en el 99% de los partidos que he jugado. Son datos. No es opinable", declaró, sin embargo, Luis Enrique no se ve favorito en la eliminatoria. "Cuando empiece a rodar el balón, veremos quién es favorito", ha dicho. "Casi prefiero que me pongáis el rol de víctima".

El asturiano se centra en la pelota

El técnico asturiano ha dejado claro que su único objetivo es ganar el partido. "Estamos en el mejor momento de la temporada, en una gran disposición y momento mental, físico y futbolístico", ha afirmado. "Espero que la ambición supere a la presión y tenemos mucha ilusión por estar en la siguiente fase".

Luis Enrique ha reconocido que el partido contra el Barça es especial para él, pero ha asegurado que se debe al PSG. "Jugué ante el Sporting y le hice goles. Con el Barça tengo una relación de amor total de hace muchos años y me siento orgulloso pero me debo al club que me ha dado la confianza", ha comentado.

Sobre su reencuentro con Xavi, Luis Enrique explicó que "No conozco a Xavi como entrenador, lo conozco como compañero y jugador, pero solo lo conozco como entrenador como un fan. Conozco muy bien al club y a sus jugadores, creo que será un partido muy especial para mí".

El técnico asturiano ha destacado la calidad de sus jugadores y ha asegurado que le encantaría que Gavi pudiera estar disponible para el cuadro culé. "Me gustaría jugar que jugaran todos los lesionados, incluso Gavi. Me gustaría enfrentarme al mejor Barça posible", ha dicho.

Luis Enrique ha pedido a la afición del PSG que crea en el equipo. "Ojalá haya una rivalidad sana en ambos estadios y se vean dos buenos partidos de fútbol", ha manifestado. "Aquí tendremos una afición con un ambiente bestial y nos va a apoyar cuando tengamos una situación peligrosa, que la habrá".