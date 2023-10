¡Se encienden las alarmas! Este jugador no estará para el segundo encuentro del Real Madrid en la Champions League

Carlo Ancelotti anunció la convocatoria del Real Madrid para el segundo partido de la fase de grupos de la Champions League frente al Napoli en el Stadio Diego Armando Maradona, anteriormente conocido como San Paolo, en Italia. Los merengues obtuvieron una sufrida primera victoria frente a los debutantes FC Union Berlin con un gol en el tiempo agregado del inglés Jude Bellingham.

El central David Alaba no estará disponible para este importante partido, donde el Real se juega el primer lugar del grupo C, luego de haber salido en el encuentro frente a Las Palmas por una molestia física. El jugador no estuvo frente al Girona, pero Ancelotti esperaba contra con él para el viaje a Italia, debido a las diversas ausencias por lesiones que sufre el equipo en este arranque de la campaña.

Prevención del CT

Los médicos del club advirtieron al cuerpo técnico del Real Madrid, encabezado por Ancelotti, que era mejor no forzar el regreso de Alaba para que se recupere de la mejor manera y no se pueda complicar más su estado físico. En su lugar, Álvaro Carrillo, del Castilla, para suplir al austriaco y la falta de centrales que sufre el equipo merengue.

La plantilla del Madrid ha tenido problemas para tener a todas sus piezas sanas. Vinicius Jr, Thibaut Courtois, Eder Militao, Arda Guler y, ahora, David Alaba. Carrillo estaría entre las opciones para el centro de la defensa junto con Antonio Rüdiger y Nacho Fernández.

Sin embargo, Fernández no podrá estar para el próximo juego liguero de su club y Carrillo podría tomar minutos importantes para acompañar al alemán Rüdiger en la defensa madridista.

La convocatoria:

Estos son los jugadores elegidos por Carlo Ancelotti para el juego frente al Nápoli:

Porteros: Lunin, Kepa y Cañizares.

Defensas: Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy y Carrillo.

Centrocampistas: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni y Ceballos.

Delanteros: Vinicius, Rodrygo, Joselu y Brahim.