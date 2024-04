¡Contundente! Guardiola le lanza dardo al Real Madrid previo al encuentro de la Champions League: “No le temo” (+Video)

El próximo miércoles 17 de abril se celebrará uno de los encuentros más esperados en lo que va de temporada 2023/24 del fútbol europeo. El Manchester City recibirá al Real Madrid en el Etihad Stadium, por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en el que ambas delegaciones buscarán sellar su boleto a la ronda de los cuatro mejores de la competición de clubes más prestigiosa del mundo.

Pep Guardiola, actual director técnico del combinado “ciudadano”, asistió, este martes 16 de abril, a la rutinaria rueda de prensa previo al encuentro de la competición europea, en la que compareció ante los medios de comunicación.

De esta manera, el estratega español del conjunto de la ciudad de Manchester mencionó a la entidad de la capital española en la previa del encuentro del próximo miércoles. Guardiola aseveró que respeta al Real Madrid, pero que no le teme.

Declaraciones de Pep Guardiola

"Tenemos que hacerlo mejor que en el Bernabéu. Si pierdes contra el Madrid, les das la mano y les felicitas. Quiero jugar de una forma que nos merezcamos estar en semifinales. Ni nosotros nos vamos a imponer durante 90 minutos, ni lo van a hacer ellos", dijo el técnico español, que aseguró que no le tiene miedo a los 'Blancos', pero sí mucho respeto.

"No, le respeto mucho, pero temor no. Nos hemos enfrentado muchas veces. Si lo elogio es porque lo creo. Si no me creéis que le voy a hacer. Si me preguntas mi opinión, te la doy. Contra el Madrid he jugado muchas veces como jugador y le respeto muchísimo. Es una rivalidad, a veces ganas a veces pierdes. La sensación de peligro con el Madrid siempre está ahí. Ellos saben que iremos a por el partido. Si los partidos han sido buenos los últimos años, que lo sea también mañana", finalizó el técnico.

Asimismo, Guardiola conversó sobre el apretado calendario que tiene su equipo en las últimas semanas de la temporada. "Estoy acostumbrado, es mejor estar aquí que no. No me voy a quejar ni un segundo de ello. Es lo que hay. 24 horas más para preparase es importante. Estoy preparado para sufrir hasta que acabe", apuntó.