Carlo Ancelotti sobre Guardiola: "No me importa..." (+Video)

Los Cuartos de final de la UEFA Champions League arrancan este martes 9 de abril y se abrirá el telón con el platillo fuerte de la ronda entre el Real Madrid y Manchester City, que medirán fuerzas en el partido de ida desde el Santiago Bernabéu.

Desde que conocieron que se volverían a ver las caras por segunda vez en temporadas consecutivas, ambos equipos han dado sus versiones sobre lo que será este enfrentamiento, que define un boleto a las semifinales. En la pasada campaña, los 'Citizens' eliminaron a los merengues para llegar hasta la final de la 'orejona'.

Carlo Ancelotti, entrenador del Madrid, calentó desde la previa el enfrentamiento de ida y dio sus impresiones sobre la rivalidad de los últimos años con Pep Guardiola, DT de los ingleses, que ahora estará defendiendo el título tras coronarse en la 2022-23.

"No me molesta. Guardiola es un gran entrenador y a mí no me molesta lo que piensen de mí. Me importa lo que piense mi club. Que Guardiola es un gran entrenador, no hay dudas", declaró el italiano cuando se le preguntó por su rival de banquillo.

Ambos entrenadores han sido de los más exitosos en las últimas temporadas y también protagonizarán un duelo interesante fuera del campo. Guardiola se quedó con la victoria en las eliminatorias pasadas (5-1), mientras que Ancelotti lo hizo hace un par de campañas con una remontada histórica en el Bernabéu (6-5).

La ida entre ambos clubes se jugará este martes en territorio español a las 15:00 (hora venezolana). Por su parte, el compromiso de vuelta está pautado para el próximo miércoles 17 de abril.