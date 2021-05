Flick admite haber hablado ya con la Federación Alemana

Liga Alemana

El todavía entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, reconoció este viernes haber hablado con la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para suceder a Joachim Löw como seleccionador aunque puntualizó que todavía faltan por aclarar unos detalles.



"He hablado con la DFB, eso lo puedo decir con claridad. Hay que aclarar todavía algunos detalles. Cuando todo esté resuelto se podrán anunciar las cosas rápidamente", dijo en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana contra el Augsburgo.



Flick dijo que, de momento, tras el fin de la temporada, se dedicará a descansar con su familia.



Después de dos temporadas al frente del Bayern, en las que conquistó siete títulos, entre ellos la Liga de Campeones, Flick hizo un balance positivo.



"He gozado el viaje que emprendí. Tuvimos un camino corto e intenso con un equipo maravilloso. Eso es algo especial. Pero también me alegro de que el capítulo termine. El camino sigue", dijo Flick.



Para Flick, los momentos más emocionantes de su paso por el club bávaro fueron en la fase final de la Liga de Campeones en Lisboa en la temporada anterior.



El técnico reconoce también que los más difíciles fueron las derrotas en esta temporada ante el PSG en la Liga de Campeones y ante el Holstein Kiel en la Copa de Alemania.EFE