Flick: "No he oído nada de Alaba pero sabemos que todo va en una dirección"

El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, dijo que no ha oído nada del defensa David Alaba pero admitió que sabe que todo va en una determinada dirección aunque la esperanza de que el jugador siga en el club es lo último que se pierde.



"Son cosas que siempre pueden pasar, que haya jugadores que se marchen cuando terminan su contrato", dijo Flick en la conferencia de prensa del Bayern interrogado sobre informaciones según las cuales Alaba ya habría llegado a un acuerdo con el Real Madrid.



"La esperanza es lo último que se pierde. Pero naturalmente sé que las cosas van en una determinada dirección, que para el equipo significará un cambio", agregó.



Alaba, después de 13 años de defender los colores del Bayern, no llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato con el club bávaro, que vence al final de esta temporada, con lo que podrá marcharse con la carta de libertad y tiene el derecho de negociar desde ya con otros clubes.



Las negociaciones terminaron con la retirada de la oferta de renovación por parte del Bayern, que no quiso aceptar las exigencias económicas del jugador.



Además del Real Madrid había otros clubes interesados en los servicios de Alaba como el PSG, el Chelsea, el Liverpool o el Manchester City.



En su carrera con el Bayern, club por el que fichó como juvenil, Alaba ganó en 9 ocasiones la Bundesliga y en dos la Liga de Campeones, la primera vez jugando como lateral izquierdo y la segunda vez como defensa central. Además, también puede jugar en el centro del campo. EFE