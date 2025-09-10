La cara de las leyendas de la Vinotinto tras la eliminación (+Foto)

Suscríbete a nuestros canales

El fortín del Monumental de Maturín fue derribado este martes 9 de septiembre, luego que Colombia de manera inexplicable le pasara por encima a la selección de Venezuela por marcador de 6-3, partido correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

Aunque el combinado nacional dio batalla desde el principio del juego, su constante desatenciones defensivas para sostener un triunfo la dejaron fuera del torneo de repechaje para la Copa del Mundo. Puesto que ocupará Bolivia por vencer de local a Brasil 1-0.

Venezuela necesitaba ganar este martes para no depender de ningún otro resultado, en el caso de la derrota o el empate, el combinado nacional debía esperar el triunfo o empate de Brasil sobre Bolivia, lo cual nunca pasó.

Leyendas que se despiden

Aparte del pésimo resultado histórico, Venezuela verá como parte de su columna vertebral de jugadores se despiden de la peor manera. Una generación que casi logró romper con el maleficio de 96 años sin poder ir a un mundial.

Sin duda alguna la lista de jugadores que dejarán la Vinotinto después de estas Eliminatorias es crítica, porque el problema es que no se ve a nadie a la vista para reemplazarlos en sus posiciones. Los nombres que se van sin gloria son: Tomás Rincón y Salomón Rondón, pero ellos se le podrían unir Rafael Romo y Brujo Martínez quienes ya que superan los 30 años de edad.