Sudamericano Futsal Sub-20: Venezuela se prepara para su partido ante Ecuador (En vivo por Meridiano TV)

El Domo José María Vargas de La Guaira es el recinto encargado de llevar a cabo todos los partidos del Sudamericano Futsal Sub-20 de este año. La Vinotinto Sub-20 de Futsal comenzó con el pie derecho la competición, puesto que superó en un triunfo categórico 4-1 a su similar de Uruguay, el pasado sábado 9 de septiembre, día que comenzó el torneo.

La novena edición del Sudamericano Futsal estará presente en las costas venezolanas del 9 al 17 de septiembre, cuando se juega el encuentro final del certamen. Asimismo, la selección nacional disputará su segundo encuentro ante Ecuador este domingo 10 de septiembre a las 19:00 hora venezolana, y podrás disfrutar del encuentro por las pantallas de Meridiano Televisión.

La Vinotinto juvenil de Futsal buscará continuar con el gran desempeño mostrado en la primera jornada ante Uruguay, para así clasificar a la ronda final, como es casi costumbre en todas las ediciones para Venezuela.

De esta manera, la Vinotinto Futsal Sub-20 consumó su mejor resultado en la edición del 2004, cuando finalizó segundo tras caer en la final ante el quinteto amazónico. En cuanto a los terceros lugares, se dieron en 2006 (5-2 vs Uruguay), 2008 (4-2 vs Colombia), 2016 (9-5 vs Uruguay) y 2018 (5-2 vs Paraguay).

Los dirigidos por Robinson Romero, estratega de la selección venezolana, se enfrentarán a Colombia el miércoles y cerrarán la fase de grupos ante la siempre complicada Argentina el próximo jueves 14 de septiembre.